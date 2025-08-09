Trupele românești care nu vor mai concerta la UNTOLD. "Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă"

Trupele românești care nu vor mai concerta la UNTOLD FOTO Facebook/Vama

Două trupe românești au anunțat vineri, 8 august, că nu vor mai concerta la festivalul UNTOLD, care se desfășoară zilele acestea la Cluj-Napoca. Este vorba despre Vama și Paraziții. Una dintre ele a dezvăluit pe Facebook faptul că decizia vine în urma unor neînțelegeri cu organizatorii evenimentului.

"Comunicat oficial!

Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția de acest an a UNTOLD Festival”, a scris pe rețeaua de socializare Ombladon, unul dintre membrii Paraziții.

În același mesaj, el a mai anunțat că „trupa Paraziții a luat decizia să suspende următoarele apariții live".

Paraziții ar fi trebuit să urce pe scenă vineri seară, de la ora 22:05, conform line-up-ului festivalului UNTOLD.

Cealaltă trupă care nu va mai cânta la UNTOLD, Vama, a anunțat tot pe Facebook că va lipsi de la ediția 2025 a festivalului clujean.

"După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.

Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj.

Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.

Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned."

