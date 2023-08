Ilegalități comise la Untold cu complicitatea autorităților, reclamate de un cunoscut antreprenor: „Poate e curios vreun procuror să afle asta”

Consultantul în afaceri Doru Șupeală susține, într-o postare de pe site-ul personal, că la ultima ediție a festivalului Untold au fost comise mai multe ilegalități.

„Am sentimentul că la una dintre edițiile următoare ale Untold vor exista victime umane, așa cum au existat la Colectiv. Și cred că e important să scriu acest articol, ca semnal de alarmă. Este o opinie personală, bazată pe date clare, pe informații publice și pe argumente pe care le prezint în cele ce urmează”, își începe Doru Șupeală postarea.

Antreprenorul clujean susține că una dintre cele mai grave probleme a fost legată de securitatea spectatorilor pentru că în stadion a fost permis accesul unui număr mult mai mare decât maximul permis, fiind blocate căile de acces care trebuie folosite în cazul unei evacuări de urgență.

„Untold a anunțat oficial că a vândut 115.000 de bilete pentru seara de vineri a festivalului, când a cântat trupa Imagine Dragons. Tot oficial, serviciul de propagandă al festivalului, dublat de oficialități (purtătorul de cuvânt al ISU Cluj), a declarat că pe stadion au intrat maxim 63800 de persoane, capacitatea maximă autorizată pentru acest festival.

Asta deși organizatorii, dar și primarul Edil Bloc s-au scăpat pe rețelele sociale în seara cu pricina și au anunțat că au adus pe stadion peste 100000 de oameni, așa cum se afirmă în postarea de pe TikTok, pe contul oficial al Untold.

În imaginile publicate atât de Untold cât și de către primar se vede foarte limpede că mulțimea a ocupat întreaga suprafață de pe stadion, nemaifiind accesibile sau măcar vizibile în vreun fel căile de evacuare în caz de urgență”, scrie Doru Șupeală.

Omul de afaceri clujean susține că și dacă pe stadion ar fi fost 63.800 de spectatori, „tot s-a încălcat legea și tot au fost puse în pericol viețile a zeci de mii de oameni”. „Fiindcă 63800 de participanți înseamnă depășirea cu aproape 9000 de persoane a capacității maxime autorizate a stadionului”, scrie Șupeală.

Antreprenorul a publicat și mărturia unui antreprenor din Iași, care a mers la Untold cu familia. Ieșeanul a avertizat că, deși concertul Imagine Dragons, a fost „fabulos”, riscurile de securitate au fost uriașe.

„În final, ne-am felicitat ca i-am vazut pe cei de la Imagine Dragons si am decis ca vom reflecta daca vom mai merge la un concert de o asemenea amploare in Romania. Pentru ca asta a fost sentimentul cu care am ramas: desi show-ul in sine a fost unul de nivel occidental, goana dupa bani a facut ca organizarea in ceea ce priveste cel mai important element, securitatea spectatorilor, sa fie una pur romaneasca. Asa ceva nu se face, e pur si simplu inadmisibil sa permiti blocarea cailor de acces.

A fost o experienta de neuitat sa-i vedem pe cei de la Imagine Dragons, dar am invatat ca pentru niciun concert din lume, oricat de fabulos ar fi el, nu merita sa-ti risti viata!”, a arătat Sorin Simon.

„Unde or fi dispărut aproape 78000 de metri pătrați?”

O altă ilegalitate reclamată de Doru Șupeală ține de închirierea Parcului Central și a străzilor adiacente organizatorilor festivalului. Șupeală susține că prețul de închiriere a fost de 0,4 lei/metru pătrat/zi. Doru Șupeală susține că, pe lângă că prețul este sub prețul pieței, deși zona este folosită timp de aproape o lună, contractul se face pe patru zile.

În plus, pe baza unor calcule făcute cu ajutorul Google Maps, Doru Șupeală susține că deși suprafața închiriată este de 106.000 mp, contractul a fost făcut pentru suprafața de 28.100 mp.

„Unde or fi dispărut aproape 78000 de metri pătrați pe care ar trebui plătită taxă de ocupare a domeniului public, bani de care sunt jefuiți clujenii, prin neplata acestor taxe la bugetul local? Nu știm, poate e curios vreun procuror să afle asta”, a mai scris Doru Șupeală.

Antreprenorul din Cluj-Napoca susține că localnicii au devenit tot mai deranjați de organizarea festivalului Untold în orașul lor pentru că le-a distrus liniștea.

„Măsurătorile efectuate de nenumărate ori de oameni demonstrează că nivelul decibelilor emiși de Untold depășește de câteva ori limita legal admisă”, susține Doru Șupeală.