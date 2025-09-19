După ce a ajuns la urgențe, o femeie de 100 de ani din Iași a fost externată în grija fiicei ei de 80 de ani

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 12:49
O femeie de 100 de ani a ajuns la urgențe însoțită de fiica ei de 80 de ani FOTO /Pixabay

Media de vârstă crește la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, unde o pacientă de 100 de ani i-a surprins pe doctori. Femeia a fost adusă, apoi externată în grija fiicei ei, în vârstă de 80 de ani, care i-a asigurat pe medici că îi poate oferi mamei sale toate îngrijirile de care are nevoie.

Aproximativ 15% dintre pacienții tratați la UPU Iași sunt persoane de peste 80 de ani, spun medicii. Totuși, a fost o surpriză și pentru medici atunci când mama și fiica cu o vârstă combinată de 180 de ani au ajuns la UPU.

„Femeia de 100 de ani s-a prezentat cu contuzii, dar nu a fost nevoie de intervenție chirurgicală, nu exista un traumatism sever. Probabil a amețit, însă nimic grav”, a precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, pentru ziaruldeiasi.ro cu privire la cazul prezentat.

Femeia de 100 de ani le-a spus reporterilor că a căzut din pat, motiv pentru care a decis să apeleze la serviciul de urgență, iar fiica ei a condus-o la spitalul județean Iași.

După ce s-au asigurat că nu se află în vreun pericol, dincolo de efectele trecerii timpului, femeia a plecat acasă însoțită de fiica ei în vârstă de 80 de ani.

În prezent, cel mai bătrân om din lume este britanica Ethel Caterham, născută pe 21 august 1909 și ajunsă la venerabila vârstă de 116 ani în schimb.

În România, persoane cu vârsta de până la 123 de ani apăreau ca votanți activi la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024.

„La bărbați are 123 de ani, iar la femei - 114 ani”, a confirmat președintele AEP, Toni Greblă, despre cei mai bătrâni votanți din România.

