Panică în SUA din cauza uraganului Helene. Imagini terifiante cu una dintre cele puternice furtuni înregistrate vreodată VIDEO

Uraganul Helene a atins ţărmul în regiunea Big Bend din Florida ca una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodată Statele Unite, oficialii temându-se că va lăsa în urmă morţi şi distrugeri pe scară largă pe măsură ce se deplasează spre interior.

Până în prezent, cel puțin un deces în Florida a fost atribuit uraganului de categoria 4, care a atins ţărmul joi noapte, în jurul orei locale 23:10 (06:10, ora României). Este vorba de un şofer a cărui maşină a fost lovită de resturi purtate de vânt.

Chiar înainte de sosirea sa, furtuna a provocat pene de curent în cazul a peste 1 milion de clienţi şi inundaţii grave în mai multe zone.

Oficialii se temeau că vineri vor fi descoperite mai multe decese, uraganul fiind însoţit de rafale de vânt cu viteza de 225 km/h. De asemenea, valurile ar putea ajunge la 6 metri pe uscat, iar ploile vor fi semnificative şi sunt de aşteptat inundaţii masive, în care nivelul apei ar putea depăşi 2,5 metri.

🚨 Emergency Update🚨

The storm surge is much higher than expected and the ocean is at our door literally! Please any in or near this storms path please seek shelter on higher ground! #Hurricane #HurricaneHelene #StormSurge #florida #HELENE pic.twitter.com/CWfCYp5u3v