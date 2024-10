Bilanţul morţilor în urma uraganului Milton a crescut la cel puţin 15 persoane, potrivit CNN, după ce un nou deces a fost anunţat, joi, în comitatul Polk din Florida, la est de Tampa. Joi seară peste 2,6 milioane de consumatori din Florida nu beneficiau de alimentare cu electricitate.

Bruce Kinsler, în vârstă de 68 de ani, a murit în timp ce tăia un copac căzut care bloca un drum, el fiind lovit de o maşină, potrivit unui comunicat de presă al autorităţilor din comitatul Polk.

”Tragedia acestui incident vine din faptul că Bruce Kinsler a murit făcând un serviciu locuitorilor acestui comitat”, a afirmat Bill Braswell, un oficial local.

Astfel, bilanţul morţilor este următorul: comitatul St. Lucie: 6, Pinellas: 2, Volusia: 4, Citrus: 1, Hillsborough: 1, Polk: 1.

Peste 2,6 milioane de clienţi din Florida nu au încă electricitate, conform datelor de joi seara, potrivit PowerOutage.us, numărul fiind însă în scădere de la 3,3 milioane, câţi erau în această situaţie joi dimineaţa.

Some of the aftermath of Milton. pic.twitter.com/2zxFjzNXJG