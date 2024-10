Cozi interminabile şi criză de combustibil în SUA. Mii de persoane fug din calea uriaşului uragan Milton. Imagini spectaculoase văzute din spațiu VIDEO

Pentru locuitorii din Florida, miercuri, 9 octombrie, este ultima zi pentru a pleca sau pentru a se adăposti înainte ca uraganul Milton să atingă uscatul. Milton, ajuns de intensitate maximă, 5 pe scara Saffir-Simpson, are potenţialul de a fi unul dintre cele mai distructive care au lovit vreodată coasta Golfului.

Cu peste 1 milion de persoane aflate sub ordin de evacuare, cei care fug spre zonele mai înalte au blocat autostrăzile, iar benzinăriile au rămas fără combustibil, zguduind şi mai mult o regiune care încă nu s-a refăcut după efectele devastatoare ale uraganului Helene care a lovit acum mai puţin de două săptămâni.

Mașinile de poliție patrulează zonele care sunt în pericol pentru a avertiza populația să ia ultimele măsuri de protecție și apoi să evacueze zona.

Police in Gulfport, Florida are driving around playing a recording that tells people to evacuate ahead of Hurricane Milton.

