SUA se pregătesc pentru un uragan ”catastrofal și mortal”. Sunt așteptate inundații de până la 6 metri și vânt de până la 140 km/h VIDEO

Mii de persoane au început miercuri să evacueze coastele Floridei, în sud-estul Statelor Unite, în aşteptarea sosirii, joi, a uraganului Helene, care s-ar putea dovedi "catastrofal şi mortal", potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA.

Furtuna tropicală Helene s-a transformat într-un uragan "major" miercuri, care ar urma să aducă "valuri de furtună extrem de periculoase, vânturi puternice şi ploi torenţiale" într-o mare parte din stat şi în regiune, a precizat NHC în cel mai recent buletin informativ al său.

Vânturile au atins deja circa 140 km/h, iar Helene ar putea lovi Florida joi seara cu intensitatea unui uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson (cu 5 trepte), după ce a măturat peninsula turistică Yucatan din Mexic.

Hurricane Helene is now forecast to slam into western Florida tomorrow as a catastrophic Category 4 storm with 130 mph winds and gusts up to 160 mph.

