Autoritățile din Florida sunt pregătite pentru scenariul cel mai sumbru cu privire la uraganul Milton în dimineața zilei de joi, 10 octombrie. Chiar dacă vânturile periculoase și-au mai redus viteza, riscurile rămân la fel de mari pentru americani spune agenția federală americană de intervenție pentru situaţii de urgență (FEMA).

„Mâine dimineață probabil vom găsi cadavre”, a declarat Melanie Bevan, șefa poliției din orașul Bradenton în jurul orei 4 dimineața în Florida (ora României 11:00).

„Încă ne reveneam în urma uraganului Helene de săptămâna trecută”, a mai spus Bevan, citată de BBC.

Poliția din Bradenton a petrecut ultimele 3 zile evacuând echipamente, armament și dovezi din calea uraganului Milton. Polițiștii i-au avertizat pe oameni să-și scrie numele pe piele cu un marker permanent, pentru a putea fi identificați după moarte.

Cea mai recentă avertizare a Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) arată că Milton a slăbit până la statutul de uragan de categoria 1.

Adevărata amploare a distrugerii din Milton va ieşi la iveală atunci când soarele va răsări joi dimineaţă, dar echipele CNN şi oficialii locali raportează deja drumuri inundate şi pagube semnificative la case.

Uraganul Milton a lovit joi Florida, slăbit dar încă periculos, privând de energie electrică peste 2,5 milioane de locuinţe şi provocând inundaţii, la două săptămâni după trecerea devastatorului uragan Helene, transmite AFP.

Milton a atins uscatul pe coasta de vest a Floridei, în apropiere de Siesta Key din Sarasota, conform Centrului american pentru uragane (NHC).

Vântul a atins viteza de 165 km/h, înregistrată în cursul serii, conform aceleiaşi surse.

Site-ul de specialitate poweroutage.us. a informat că peste 2,5 milioane de locuinţe au rămas fără energie electrică.

Retrogradat la sfârşitul zilei în categoria 3 (din 5), uraganul Milton şi-a pierdut în continuare din putere, fiind încadrat joi dimineaţă în categoria 1, conform NHC. Milton era aşteptat să fie "unul dintre uraganele cele mai distrugătoare din ultimii peste 100 de ani", conform avertismentului lansat de preşedintele american Joe Biden miercuri seară.

Însoţit de "intensificări extreme al vântului" şi de ploi puternice, Milton a provocat inundaţii "bruşte", conform buletinului NHC.

"Furtuna se află aici. Este timpul ca fiecare să se adăpostească (...) Rămâneţi la interior şi nu plecaţi la drum", a avertizat guvernatorul statului Florida Ron DeSantis în cadrul unei conferinţe de presă.

Uraganul Milton traversează Florida de la vest spre est, conform NHC, trecând prin apropierea oraşului Orlando, unde parcul de distracţii Disney World a fost închis. Activitatea pe aeroporturile din Tampa şi Sarasota este afectată.

Câteva tornade au fost observate în centrul şi în sudul Floridei, conform canalului de televiziune Weather Channel.

În regiunea în care Milton a atins uscatul, locuitorii s-au adăpostit în zonele mai înalte, la domiciliu sau în centrele special prevăzute.

De câteva zile, autorităţile îndeamnă locuitorii zonelor vizate de ordine de evacuare să plece, asigurând că este o "chestiune de viaţă sau de moarte".

Florida, al treilea stat american după numărul populaţiei şi o importantă destinaţie turistică, este obişnuită cu uraganele, însă schimbările climatice şi încălzirea apei oceanelor face mai probabilă intensificarea rapidă a furtunilor şi măreşte riscul de producere a unor fenomene mai puternice, conform unor oameni de ştiinţă, mai notează AFP.

At least two people were victims of Hurricane #Milton in Florida

The hurricane made its way to the central part of Florida's west coast in the Siesta Key Island area near the city of Sarasota. 125 homes were reportedly destroyed and more than two and a half thousand other… pic.twitter.com/9AIbwaDMV4