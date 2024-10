După Helene, SUA se pregătesc de un uragan de categoria 5. „Trebuie să presupunem că acesta va fi un monstru” VIDEO

Uraganul Milton s-a intensificat rapid într-o furtună de categoria cinci extrem de periculoasă, în timp ce se îndreaptă spre statul american Florida.

Milton aduce, în prezent, rafale de până la 180 mph (285 km/h). Meteorologii avertizează despre furtuni potențial catastrofale de-a lungul zonelor de coastă. Se așteaptă ca furtuna să lovească miercuri orașul puternic populat Tampa Bay.

Locuitorilor din zonele vizate li s-a spus să se pregătească pentru cel mai mare efort de evacuare al statului din ultimii ani, guvernatorul Ron DeSantis avertizând că timpul pentru evacuare se epuizează rapid.

„Trebuie să presupunem că acesta va fi un monstru”, a declarat guvernatorul DeSantis la conferința de presă de luni după-amiază.

Hurricane Milton went from Category 1 to Category 5 in under 12 hours, breaking every model we have.

We need new models, yet Project 2025 aim to defund the National Weather Service

