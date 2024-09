Imagini înduioșătoare cu momentul în care un bărbat şi câinele său sunt salvați de pe o barcă în timpul uraganului. Furtuna care a lovit SUA face victime VIDEO

Paza de Coastă a Statelor Unite a salvat un bărbat şi câinele său, după ce barca cu pânze pe care se aflau a început să ia apă, la aproximativ 25 de mile de insula Sanibel, Florida.

Intervenţia a fost înregistrată, imaginile fiind distribuite de Paza de Coastă a Statelor Unite.

Helene a ajuns la ţărm ca un puternic uragan de categoria 4.

#Final The man & his dog were reportedly in good medical condition. They were brought to Southwest Florida International airport to meet with EMS. The vessel is adrift and disabled.

