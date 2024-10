Uraganul Milton, considerat "extrem de periculos" de către autorități, a lovit coasta Floridei miercuri seară, aducând cu el vânturi puternice, ploi torențiale și provocând inundații în zona centrală a peninsulei din sud-estul Statelor Unite.

Conform Centrului Național pentru Uragane (NHC), Milton a ajuns pe coasta de vest a Floridei "în apropierea zonei Siesta Key, din comitatul Sarasota", potrivit buletinului emis la ora 20:30 (00:30 GMT).

Retrogradat la sfârşitul zilei la categoria 3 (din 5), dar considerat în continuare "major" de NHC, Milton se aşteaptă să fie "unul dintre cele mai distructive uragane care a lovit Florida în mai bine de un secol", a avertizat miercuri seara Joe Biden.

Aducând „vânturi extreme” şi ploi abundente, Milton a provocat „inundaţii rapide” imediat ce a sosit, se arată în buletinul NHC.

"Furtuna este aici. Este timpul ca toată lumea să stea în casă (...) Staţi în casă şi nu circulaţi", a declarat guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, în cadrul unei conferinţe de presă, chiar înainte de sosirea uraganului.

Milton ar urma să traverseze Florida de la vest la est, potrivit NHC, trecând în special pe lângă oraşul Orlando, unde parcurile tematice Disney World au fost închise la mijlocul zilei. Aeroporturile Tampa şi Sarasota sunt sub alertă.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton's arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected. pic.twitter.com/R6bM3zQugp