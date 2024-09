Dezastru în SUA în urma uraganului Helene. Bilanțul a crescut la peste 60 de morți VIDEO

Bilanţul uraganului Helene în estul şi sud-estul Statelor Unite a crescut sâmbătă, 28 septembrie, la cel puţin 63 de morţi, potrivit autorităţilor, milioane de americani din zece state rămânând fără curent electric, relatează AFP.

Cel puţin 24 de persoane au murit în Carolina de Sud, 17 în Georgia, 11 în Florida, zece în Carolina de Nord şi una în Virginia, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza declaraţiilor autorităţilor locale.

Hélène a atins joi seară nord-vestul Floridei ca uragan de categoria 4 pe o scară de 5, cu vânt de 225 km/h. Uraganul s-a deplasat apoi spre nord, pierzând din intensitate, dar lăsând în urma sa un peisaj dezolant.

„Sunt profund întristat de pierderile de vieţi omeneşti şi de devastarea provocată de uraganul Helene”, a declarat, sâmbătă, preşedintele american Joe Biden. „Drumul spre redresare va fi unul lung”, a adăugat el.

🚨 Emergency Update🚨

The storm surge is much higher than expected and the ocean is at our door literally! Please any in or near this storms path please seek shelter on higher ground! #Hurricane #HurricaneHelene #StormSurge #florida #HELENE pic.twitter.com/CWfCYp5u3v