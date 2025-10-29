Uraganul Melissa a lovit Jamaica. Pagube majore la spitale, locuințe și infrastructură. „Este o situaţie catastrofală” FOTO/VIDEO

Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această ţară insulară din Caraibe, transmite Reuters.

Melissa a lovit ţărmul în apropierea oraşului New Hope, din sud-vestul Jamaicăi, cu vânturi susţinute de până la 185 mph (295 km/h), potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, cu mult peste viteza minimă de 157 mph (252 km/h) a unei furtuni de categoria 5, cel mai înalt nivel pe scara Saffir-Simpson.

În sud-vestul Jamaicăi, parohia St. Elizabeth a rămas ”sub apă”, a declarat un oficial, peste 500.000 de locuitori rămânând fără energie electrică.

”Rapoartele pe care le-am primit până acum includ pagube la spitale, pagube semnificative la proprietăţi rezidenţiale, locuinţe şi proprietăţi comerciale, precum şi pagube la infrastructura rutieră”, a declarat premierul Jamaicăi, Andrew Holness, la CNN, după trecerea furtunii.

Holness a spus că guvernul nu a primit nicio confirmare privind victime ale furtunii, dar având în vedere puterea uraganului şi amploarea pagubelor, ”ne aşteptăm să existe pierderi de vieţi omeneşti”.

Vânturile Melissei au scăzut la 145 mph (233 km/h), a anunţat NHC, pe măsură ce furtuna a trecut peste insula muntoasă, lovind comunităţile din zonele înalte vulnerabile la alunecări de teren şi inundaţii.

Se preconiza că uraganul va vira spre nord-est, urmând o traiectorie către Santiago de Cuba, al doilea oraş ca populaţie din Cuba.

”Ar trebui să simţim deja influenţa sa principală în această după-amiază şi seară”, a declarat preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel într-un mesaj publicat în ziarul de stat Granma, îndemnând cetăţenii să respecte ordinele de evacuare.

”Va fi mult de lucru. Ştim că acest ciclon va provoca pagube semnificative”, a precizat el.

Autorităţile cubaneze au declarat că aproximativ 500.000 de persoane au primit ordin să se mute în zone mai înalte.

#Hurricane #Melissa WRECKED portions of Montego Bay., #Jamaica. @LiveStormsMedia chaser @samdienst captured incredible video as the north and northwest eye wall came through and absolutely trashed the area ripping portions of the roof off and damaging almost everything to some… pic.twitter.com/zG5dE7AOgf — Brett Adair (@Tornadair) October 29, 2025

În Bahamas, următoarea destinaţie a uraganului Melissa în nord-est, Guvernul a ordonat evacuarea locuitorilor din partea de sud a arhipelagului.

Mai la est, insula împărţită între Haiti şi Republica Dominicană s-a confruntat cu zile de ploi torenţiale care au dus la cel puţin patru decese, au declarat autorităţile de acolo.

Mass-media locală a raportat cel puţin trei decese în Jamaica în timpul pregătirilor pentru furtună, iar un coordonator al operaţiunilor de salvare a suferit un accident vascular cerebral la începutul furtunii şi a fost transportat de urgenţă la spital. Marţi seara, multe zone rămâneau izolate.

„Furtuna secolului” din Jamaica

Obisnuită cu uraganele, Jamaica nu fusese niciodată lovită direct de o furtuna de categoria 4 sau 5, iar Guvernul a solicitat ajutor international chiar în timp ce se pregătea pentru sosirea Melissei.

Meteorologii de la AccuWeather au declarat ca Melissa se clasează pe locul al treilea în topul celor mai intense uragane observate în Caraibe, după Wilma în 2005 si Gilbert în 1988 - ultima furtună majoră care a lovit Jamaica.

”Este o situaţie catastrofală”, a declarat Anne-Claire Fontan, specialistă în cicloni tropicali la Organizaţia Meteorologică Mondială, într-o conferinţă de presă, avertizând asupra valurilor de furtună de până la 4 metri înălţime.

I truly love Jamaica and its people, and it is heartbreaking to see what is happening and what is about to happen with the intense Category 5 Hurricane Melissa. It has been nearly 200 years since a storm this catastrophic struck the island. The people of Jamaica are truly… pic.twitter.com/CB6aMQNLsj — Kari Lake (@KariLake) October 28, 2025

”Pentru Jamaica, va fi cu siguranţă furtuna secolului”, a adăugat.

Colin Bogle, consilier al grupului de ajutor Mercy Corps din Portmore, lângă capitala Jamaicăi, Kingston, a declarat că a auzit o explozie puternică dimineaţa, înainte ca totul să se întunece. Adăpostindu-se împreună cu bunica sa, a auzit un zgomot neîncetat şi a văzut copacii zguduiţi violent de vânt.

”Oamenii sunt speriaţi. Amintirile uraganului Gilbert sunt încă vii, iar frustrarea este mare că Jamaica continuă să se confrunte cu cele mai grave consecinţe ale unei crize climatice pe care nu noi am provocat-o”, a spus el.

Oamenii de ştiinţă avertizează că furtunile se intensifică mai repede şi cu o frecvenţă mai mare ca urmare a încălzirii apelor oceanului.

Mulţi lideri din Caraibe au cerut naţiunilor bogate şi poluante să ofere despăgubiri sub formă de ajutor sau reducere a datoriilor ţărilor insulare tropicale.

Dimensiunea şi puterea lui Melissa au crescut pe măsură ce se agita peste apele neobişnuit de calde ale Caraibelor, dar meteorologii au avertizat că mişcarea sa lentă s-ar putea dovedi deosebit de distructivă.

La fel ca devastatorul uragan Beryl de anul trecut, Melissa a traversat unele dintre cele mai productive zone agricole din Jamaica.

Luni, Holness a declarat că guvernul dispune de un buget de urgenţă de 33 de milioane de dolari şi de asigurări şi credite pentru daune puţin mai mari decât cele provocate de Beryl.

„Ca un leu răcnind”

Melissa a lovit sud-vestul Jamaicăi, în apropierea graniţei dintre parohiile Westmoreland şi St. Elizabeth, una dintre zonele cele mai grav afectate de Beryl.

St. Elizabeth a fost inundată, a declarat ministrul Administraţiei locale, Desmond McKenzie, într-o conferinţă de presă.

Singurul spital public din zonă a rămas fără energie electrică şi a suferit pagube grave la una dintre clădiri. Se ştie că mai multe familii au rămas blocate în casele lor, dar echipele de salvare au reuşit să ajungă la un grup care includea patru bebeluşi, a spus McKenzie.

BREAKING: JAMAICAN HOSPITALS DEVASTATED. SITUATION “BEYOND CRITICAL” Ads Several hospitals in Black River, Jamaica are reportedly underwater tonight or have been destroyed by Hurricane Melissa. First Responders and Emergency services are stretched beyond capacity and medical access… pic.twitter.com/raUPBu3no4 — James Tate (@JamesTate121) October 29, 2025

În Portland Cottage, la aproximativ 150 km (94 mile) distanţă de locul unde Melissa a lovit uscatul, Collin Henry McDonald, 64 de ani, pensionar, a declarat pentru Reuters, pe măsură ce furtuna avansa, că localitatea sa se confrunta cu ploi şi vânturi puternice, dar acoperişul său din beton rezistă.

”Este ca un leu care răcneşte. Este furios. Foarte furios”, a spus el.

Aproximativ 15.000 de jamaicani se aflau în adăposturi temporare marţi seara, 28 octombrie, a spus McKenzie.

Guvernul a emis ordine de evacuare obligatorie pentru 28.000 de persoane, dar mulţi erau reticenţi să-şi părăsească casele.

Federaţia Internaţională a Crucii Roşii a declarat că se aşteaptă ca până la 1,5 milioane de persoane din Jamaica să fie afectate direct de furtună.

