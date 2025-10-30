Uraganul Melissa a lovit Bahamas. Aproximativ 1.500 de oameni au fost evacuați. „Indiferent ce se va întâmpla, vom reconstrui” FOTO/VIDEO

Uraganul Melissa a lovit Bahamas, aducând vânturi puternice, ploi torențiale și valuri de furtună periculoase. Acest arhipelag este situat la sud-est de statul american Florida.

Guvernul din Bahamas a cerut evacuări pe șase dintre cele peste 700 de insule ale arhipelagului, iar aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate, conform Centrului Naţional pentru Uragane din SUA (NHC).

Furtuna devastatoare a trecut deja prin Jamaica și Cuba, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fiind însoțit de vânturi cu viteze de până la 150 de km/h, uraganul Melissa este acum un uragan de categorie 1, iar ochiul furtunii se îndreaptă relativ rapid către nord-est, au mai anunțat meteorologii.

Autoritățile din Bahamas au ordonat evacuări

Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate pe cale aeriană înainte ca traficul aerian să fie suspendat, conform unor oficiali.

„Indiferent ce se va întâmpla, vom reconstrui”, a anunțat prim-ministrul Philip Davis.

Aproximativ 30 dintre insulele din Bahamas sunt locuite, iar turismul este principala sursă de venit. Zonele terestre și din apele înconjurătoare sunt parcuri naționale protejate.

Alerta pentru uragan rămâne în vigoare pentru regiunile din sud-estul și centrul Bahamas.

În cursul zilei de marți, 28 octombrie, Melissa a lovit Jamaica cu puterea unui uragan de categoria 5, fiind una dintre cele mai puternice furtuni înregistrate vreodată în Oceanul Atlantic, conform meteorologilor.

Aproximativ 30 de oameni și-au pierdut viața în regiune, iar cele mai multe victime s-au înregistrat în Haiti din cauza inundațiilor devastatoare, chiar dacă furtuna nu a atins uscatul în acest stat.

