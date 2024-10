Uraganul Oscar a lovit Cuba paralizată de o pană de curent. „Este foarte grav, nu mai există viaţă aici” FOTO/VIDEO

Uraganul Oscar a lovit duminică seară, 20 octomrbie, estul Cubei, ţară care se confruntă de trei zile cu o uriaşă pană de curent.

Oscar ar fi atins coasta cubaneză în provincia Guantánamo, în apropiere de oraşul Baracoa, situat în extremitatea estică a insulei, la ora 21:50 GMT, relatează AFP.

„Uraganul Oscar a ajuns pe uscat în apropiere de Baracao”, a confirmat Institutul Meteorologic Cubanez (Insmet) pe pagina sa de Facebook. „Staţia meteorologică de la Point Maisi raportează vânt susţinut de 80km/h şi o rafală de 116km/h la ora locală 17:25 (21:25 GMT)”.

[Emergency Intel ] #Cuba grapples with a double crisis as #Hurricane #Oscar hits while the island endures a prolonged #blackout .

Întreruperea energiei electrice care afectează insula este rezultatul unei defecţiuni survenite vineri la principala centrală termoelectrică din vestul ţării, care a dus la oprirea completă a reţelei. Autorităţile din estul insulei „lucrează deja din greu pentru a proteja populaţia şi resursele economice, având în vedere iminenţa uraganului Oscar”, preciza preşedintele Miguel Diaz-Canel într-un mesaj publicat sâmbătă seara pe X.

Guvernul speră să restabilească electricitatea luni. „Putem vorbi despre faptul că mâine, luni dimineaţă, după-amiază sau seara”, serviciul va fi restabilit pentru majoritatea cubanezilor, a declarat ministrul energiei şi minelor, Vicente de la O Levy.

Câteva sute de mii de cubanezi au putut beneficia de câteva ore de curent duminică, înainte ca întregul sistem electric să fie din nou paralizat, potrivit companiei naţionale de electricitate (UNE). "A avut loc o nouă deconectare de la sistemul naţional de electricitate (SEN). Lucrările de restabilire sunt reluate imediat”, a precizat Ministerul Energiei şi Minelor pe X.

❗️⚡️🇨🇺 - Protests over lack of electricity in Cuba:

Cuba faces a serious energy crisis after a widespread blackout triggered by the failure of the Antonio Guiteras plant on Friday, worsened by the impact of Hurricane Oscar on the east coast, which further damaged electrical… pic.twitter.com/Bf5WWmqzmc