Uraganul Nicole atinge uscatul în Florida. Fenomen meteo rar pentru luna noiembrie VIDEO

Uraganul Nicole a atins Florida, în sud-estul Statelor Unite, anunţă serviciile meteorologice americane.

”Nicole atinge uscatul de-a lungul coastei de est a Floridei, până în sud la Vero Beach”, precizează într-un buletin emis la ora 8.00 GMT (10.00, ora României) Centrul Naţional american al Uraganelor (NHC), cu sediul la Miami.

#BreakingNews Hurricane Nicole has made landfall and is a widespread storm across Florida. A rare November hurricane. @Met_CindyFitz is tracking this all morning for us on the Eyeopener #wcvb pic.twitter.com/73SpZFTtpL