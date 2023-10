Celebră stațiune turistică, devastată de un uragan. Otis a lăsat în urmă zeci de morți VIDEO

Cel puţin 27 de persoane au murit din cauza uraganului Otis, a anunţat joi, 26 octombrie, guvernul mexican, după ce una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit țara a devastat cu o zi înainte staţiunea balneară Acapulco, relatează Reuters.

Alte patru persoane - membri ai marinei - sunt date dispărute, a declarat guvernul.

Uraganul Otis, care a atins coasta mexicană cu o intensitate de 5, maximă pe scara Saffir-Simpson a vitezei vântului, a devastat Acapulco, a inundat străzile, a smuls acoperişurile caselor şi hotelurilor şi a întrerupt comunicaţiile, accesul rutier şi aerian. ”Ceea ce a suferit Acapulco a fost cu adevărat dezastruos”, a declarat preşedintele Andres Manuel Lopez Obrador într-o conferinţă de presă susţinută joi dimineaţă.

More images coming out from Acapulco. Still no info on casualties....💔 #HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #México pic.twitter.com/UyPClCKESW