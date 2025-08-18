„Vânătorii de uragane” au traversat ochiul unui ciclon de proporții pentru a aduna informații meteo

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 09:31
549 citiri
Imagine sugestivă uragan/ FOTO Pixabay

O echipă de „vânători de uragane” a traversat ochiul unui ciclon de proporții, cu scopul de a strânge informații meteorologice despre furtuna care se îndreaptă periculos spre zona Caraibelor.

Uraganul Erin s-a situat duminică la intensitatea unei furtuni de categoria 3, în timp ce benzile exterioare au lovit insulele Virgine şi Puerto Rico. Specialiștii meteo avertizează că marea va produce valuri periculoase şi curenţi de revenire de-a lungul coastei de est a SUA pe parcursul săptămânii, pe fondul extinderii furtunii. Meteorologii au emis totodată avertizări de furtună tropicală pentru Insulele Turks şi Caicos şi pentru sud-estul Bahamas, pe măsură ce sistemul continuă să se mărească.

Deşi vânturile puternice au slăbit faţă de intensitatea extremă atinsă sâmbătă, când Erin a urcat pentru scurt timp la categoria 5, cu rafale de circa 160 mph (260 km/h), furtuna rămâne un pericol în următoarele zile. Duminică după-amiaza, centrul Naţional pentru Uragane din Miami a estimat viteza vântului susţinut la aproximativ 125 mph (205 km/h). Specialiştii au subliniat că, deşi intensitatea fluctuează, vorbim în continuare despre „un uragan major” şi un fenomen periculos.

Pe traiectoria prognozată, nucleul Erin ar urma să treacă pe est şi nord-est de Turks şi Caicos şi de sud-estul Bahamas în cursul nopţii şi al zilei de luni. Centrul furtunii se afla duminică la aproximativ 310 mile (500 km) nord-vest de San Juan, Puerto Rico, şi la circa 155 mile (245 km) est-nord-est de insula Grand Turk, deplasându-se spre vest-nord-vest cu aproximativ 13 mph (20 km/h). Creşterea în dimensiuni a sistemului ameninţă, prin valuri şi curenţi, şi porţiuni din Outer Banks, zona de plaje cu bariere nisipoase din Carolina de Nord, motiv pentru care oficialii din judeţul Dare au declarat stare de urgenţă şi au ordonat evacuarea Insulei Hatteras începând de luni. Serviciile meteo avertizează că valuri şi rafale susţinute pe mai multe zile ar putea afecta porţiuni din drumul federal Highway 12, care leagă insulele de pe bariera de coastă.

De asemenea, condiţii asemănătoare ar putea ajunge şi către Bermuda, în condiţiile în care Erin urmează o traiectorie spre nord, apoi nord-est. Valurile mari vor lovi şi alte teritorii din Caraibe: meteorologii anticipează creşteri ale agitaţiei marine care vor afecta părţi din insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola şi Turks şi Caicos în următoarele zile. În Puerto Rico, rafalele şi ploile aduse de benzile exterioare au lăsat în dimineaţa de duminică aproximativ 147.000 de clienţi fără curent, potrivit companiei Luma Energy, iar peste 20 de zboruri au fost anulate din cauza vremii. Paza de coastă a permis redeschiderea porturilor din Puerto Rico şi din Insulele Virgine americane pe măsură ce vântul şi ploile au slăbit temporar.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru insulele afectate rămân semnificative, între 3 şi 6 inch (aproximativ 7,6–15 cm), cu valori izolate care pot atinge 8 inch (20 cm).

Cercetările climatologice leagă intensificările rapide ale uraganelor din Atlantic de schimbările climatice, întrucât încălzirea globală favorizează creşterea cantităţii de vapori de apă din atmosferă şi ridicarea temperaturii oceanelor, condiţii care pot alimenta ploile abundente şi pot accelera întărirea ciclonilor tropicali. Meteorologii avertizează că Erin se va menţine puternic în următoarele zile şi că mărimea sa extinsă va face ca pericolele — în special din punctul de vedere al valurilor şi curenţilor — să se resimtă pe distanţe mari faţă de centrul furtunii.

