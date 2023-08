Oamenii de știință de la Universitățile Pennsylvania și Louisiana și NOAA din Statele Unite au prezis că sezonul dezastrelor naturale din anul 2023 va fi unul catastrofal, ”peste normal”. Experții au anunțat că există 318 zone cele mai vulnerabile în fața uraganelor. Sunt preconizate până la 21 de furtuni tropicale, dintre care jumătate s-ar putea transforma în uragane, care vor lovi cu tărie orașele și localitățile de coastă americane.

Printre regiunile cele mai vulnerabile se numără zonele Broward și Palm Beach din Florida, dar și Carolina de Nord și Carolina de Sud, potrivit Daily Mail.

Sezonul uraganelor în SUA începe la 1 iunie și durează până pe 30 noiembrie. Datele anunțate de experți arată că Florida are cele mai multe zone vulnerabile la furtuni.

Descoperire vitală pentru sănătate: Consumul unui aliment scade de 4 ori riscul unei boli grave a creierului

Cercetătorii au identificat peste 300 de regiuni de-a lungul coastei de est cele mai vulnerabile la furtunile distructive. Oamenii de știință au prezis că sezonul uraganelor din Atlantic din 2023 va fi „peste normal” cu până la 21 de furtuni cu nume, dintre care jumătate ar putea deveni uragane cu vânturi de cel puțin 120 de kilometri pe oră sau mai mari.

Ads

Din 1900, doar trei furtuni tropicale au lovit California. Meteorologul de la televiziunea FOX40. Adan Epstein a spus: „Curentul California este un curent oceanic care aduce apă rece din Golful Alaska pe coasta Californiei.

„Acest lucru menține temperatura apei la 55-75 de grade F (12-23 C) pe tot parcursul anului. Uraganele își extrag energia din apa caldă care are cel puțin 80 de grade F (27 C). Ele nu își pot menține fizic structura și puterea atunci când se deplasează peste apa rece”.

Noua analiză, realizată de Gutter Gnome, vine în timp ce Administrația Națională pentru Oceane și Atmosfere (NOAA) urmărește trei furtuni actuale - Franklin, Gert și Emily - în Atlantic, care s-ar putea transforma în uragane.

Ads

Sezonul oficial al uraganelor pentru bazinul Atlanticului este de la 1 iunie până la 30 noiembrie, dar activitatea ciclonilor tropicali are loc uneori înainte și după aceste date. Bazinul Atlanticului a cunoscut un început activ al sezonului uraganelor cu cinci furtuni care au atins deja cel puțin puterea furtunilor tropicale, inclusiv un uragan.

Gutter Gnome a colaborat cu cercetători de la Pennsylvania State University, NOAA și Louisiana State University pentru această analiză. Echipa a folosit trei categorii pentru a determina clasamentele: Risc, istoricul uraganelor și impactul financiar.

„Pentru fiecare 318 de zone din S.U.A. cu un scor de risc de uragane determinat de Centrul Național de Pregătire pentru Dezastre (NCDP), apoi am adunat date despre fiecare factor din sursele enumerate mai jos”

Cel mai mare scor general s-a clasat drept „Cel mai vulnerabil” (nr. 1), iar cel mai mic „cel mai puțin vulnerabil” (nr. 318). Comitatul Broward din Florida s-a clasat pe locul întâi, fiind cel mai vulnerabil cu un scor de 72,70. Această regiune se află în partea de sud-est a Floridei, situată în zona metropolitană Miami și este a doua țară ca populație după Miami-Dade.

Ads

Un profesor de Harvard, o nouă teorie controversată: Ar exista o altă inteligență asemănătoare cu a lui Dumnezeu VIDEO

Palm Beach County din Florida s-a clasat pe locul al doilea, cu un scor de 72,09. Regiunea se întinde de la coasta atlantică a Floridei până la centrul rural al statului și include marginea de nord a parcului național Everglades - și a suferit 98 de uragane din 1930.

Comitatul Charleston din Carolina de Sud a fost considerat a fi al treilea cel mai vulnerabil din SUA. Comitatul Charleston este situat de-a lungul coastei Atlanticului și a primit un scor general de 68,17. Horry County, Carolina de Sud, s-a clasat pe locul patru, urmat de Miami-Dade County, Florida.

„Statul Sunshine ar putea fi numit și Statul Uraganului, deoarece două zone Broward și Palm Beach, ocupă cele mai grave două locuri pentru riscul de uragane. De asemenea, nu este surprinzător faptul că sud-estul are cea mai mare vulnerabilitate la uragane, confirmă clasamentul nostru”, a spus Gutter Gnome.

Ads

„De fapt, cele 10% dintre cele mai susceptibile zone sunt formate aproape în întregime din doar trei state: Florida, Carolina de Sud și Carolina de Nord. Comitatul Chatham, Georgia (nr. 8) și comitatul Harris, Texas (nr. 13), sunt singurele excepții din acest grup.

„În schimb, o mare parte din Noua Anglie și coasta Texasului sunt regiunile cele mai calme. Comitatul Honolulu, Hawaii (nr. 53 în general), este singurul din Pacific din clasamentul nostru și a înregistrat cea mai mare activitate de uragane, cu 12 în ultimii 10 ani.

Ads