Armata Ucrainei a recucerit un oraș din nord-estul țării. Rușii au lăsat în urmă arme, echipamente și muniție VIDEO

Un oraș cu o populație de 20.000 de locuitori, aflat la 50 de kilometri de Sumy, a fost eliberat sâmbătă de aramata Ucrainei.

Informația a fost transmisă de Ministerul ucrainean al Apărării, citat de AFP. „Orașul Trostianeț din regiunea Sumy a fost eliberat de trupele ruse de ocupație”, a transmis ministerul ucrainean.

„Armata rusă a fugit din Trostianeț, lăsând în urmă arme, echipamente și muniție”, se mai precizează în declarația Ministerului Apărării, care a publicat fotografii care arată soldați și civili ucraineni printre clădirile puternic avariate.

Aceasta este una dintre cele mai importante reveniri ale armatei Ucrainei pe frontul din nord-estul țării, unde se duc lupte grele încă de la debutul invaziei, în 24 februarie.

#Ukraine: The Ukrainian forces attacked positions of the Russian army in Trostianets, #Sumy Oblast - two Russian Msta-S 152mm self-propelled howitzers, two supply trucks and a BMP-2 IFV were destroyed. A single Msta-S was captured too. pic.twitter.com/QPTXUs8a2E