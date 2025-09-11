Creștere mare a cererii de uraniu în lume pe fondul interesului pentru energie nucleară. Țările care domină piața globală

Autor: Silvia Salcie
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 08:43
720 citiri
Creștere mare a cererii de uraniu în lume pe fondul interesului pentru energie nucleară. Țările care domină piața globală
Substanță radioactivă Foto: Pixabay

Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept ”atomul ceresc”, revine în centrul atenţiei ca resursă esenţială pentru alimentarea reactoarelor, transmite CNBC.

După ani de scepticism după dezastrul de la Fukushima, cererea globală de energie stabilă şi puternică, alimentată inclusiv de expansiunea inteligenţei artificiale, determină o creştere a interesului pentru combustibilul nuclear.

Potrivit Asociaţiei Mondiale a Energiei Nucleare (WNA), cererea de uraniu va creşte cu aproape o treime până în 2030, la circa 86.000 de tone, şi ar putea ajunge la 150.000 de tone în 2040. În acelaşi timp, producţia va scădea la jumătate în intervalul 2030–2040, ceea ce va crea ”un gol semnificativ” între necesar şi aprovizionare.

Kazahstanul domină piaţa globală cu aproximativ 40% din producţie, iar Rusia deţine circa 40% din capacitatea de îmbogăţire.

Tensiunile geopolitice şi nevoia de diversificare a surselor determină statele occidentale şi companiile energetice să extindă durata de viaţă a reactoarelor şi să investească în noi proiecte.

Urenco, consorţiu olandezo-britanico-german, a anunţat extinderi de capacitate în SUA şi Europa după ce şi-a încheiat contractele cu Rusia în 2022.

În SUA, companii precum Uranium Energy Corporation şi Eagle Energy Metals pregătesc investiţii în rafinare şi explorare, iar grupul francez Orano are planuri similare.

Totodată, inovaţii financiare precum platforma uranium.io, bazată pe tehnologie blockchain, încearcă să deschidă piaţa către investitori noi.

Experţii avertizează însă că industria nucleară are cicluri lungi şi costuri ridicate, ceea ce înseamnă că dezvoltarea de noi mine, tehnologii şi reactoare modulare mici (SMR) va dura. În ciuda complexităţii, consensul este că piaţa uraniului intră într-o fază de creştere nemaiîntâlnită de decenii, susţinută de cererea globală de energie curată şi fiabilă.

Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse
Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse
Inflația a accelerat în luna august 2025, ajungând la 9,9% față de aceeași lună a anului trecut, după ce în iulie se situase la 7,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de...
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, mărcile românești revenite pe piața locală, dar fabricate în Germania, are datorii substanțiale la ANAF, de aproape 650 milioane de lei. Firma...
#uraniu, #uraniu imbogatit, #energie nucleara, #Piata , #energie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen imparteau spaga ca pe pizza: Mancam toti! Cate-o felie"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cresc toate cheltuielile românilor. Inflația a explodat în august și influențează tot mai mult tarifele la energie electrică, transport, alimente și alte produse
  2. Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei
  3. Creștere mare a cererii de uraniu în lume pe fondul interesului pentru energie nucleară. Țările care domină piața globală
  4. Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
  5. Programul Rabla va fi aprobat în ședința de guvern de joi, 11 septembrie. Ce se întâmplă cu voucherele pentru mașini electrice
  6. Windows 11 a fost acuzat recent că ar strica anumite SSD-uri. Investigațiile arată acum un adevăr surprinzător
  7. Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra
  8. Huawei, lider global în dispozitive purtabile, potrivit IDC. Ce dispozitive a lansat producătorul în acest an și cum a ajuns pe prima poziție
  9. Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată
  10. Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T