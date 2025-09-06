3 zodii vor avea viețile întoarse pe dos atunci când Uranus retrogradează în Gemeni

Uranus, planeta noastră a eliberării prin destabilizare, va intra în retrograd în Gemeni — iar trei zodii vor resimți cel mai puternic consecințele.

Uranus are nevoie, în medie, de 84 de ani pentru a orbita în jurul soarelui și pentru a parcurge toate cele 12 semne zodiacale, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor care trăiesc și visează astăzi nu au experimentat niciodată acest tranzit.

Uranus a intrat în Gemeni pe 7 iulie 2025, după o perioadă de 7 ani în care a tulburat „pajiștile plăcerii” în Taur. Va retrograda în Gemeni între 5 septembrie și 7 noiembrie, când va reveni temporar în Taur, înainte de a intra din nou în Gemeni pentru o perioadă mai lungă, pe 25 aprilie 2026.

În Gemeni, Uranus își îndreaptă energia spre tehnologie, comunicare — relația noastră cu faptele și adevărul, precum și schimbul de informații. Planeta ne învață că, pentru ca schimbarea să înceapă și adevărul să iasă la suprafață, ceva trebuie să se miște sau să fie abandonat — iar Uranus este cel care zdruncină cuștile și arde bărcile. În Gemeni, această energie provocatoare se va manifesta prin idei neobișnuite, prietenii neconvenționale, iubiri capricioase și retorică revoluționară.

---

**Când Uranus este retrograd în Gemeni, toate semnele zodiacale vor fi îndemnate să-și întoarcă privirea spre interior, să-și deschidă mintea, să-și extindă conștiința, să reflecteze la relația cu tehnologia, Internetul, comunitatea locală și călătoriile, și să caute să fie cea mai autentică versiune a lor**, a explicat astrologul vizionar Jimmy, fondatorul *The Tarot Ship*, pentru *The Post*.

Ads

El a adăugat că Uranus, cu spiritul său punk rock, ne va „elibera mințile” prin revelații bruște, momente de tip „bec aprins” și răsturnări de tipare mentale.

Deși toate semnele vor simți influența acestui tranzit, trei în special vor fi cele mai afectate.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Jimmy, el însuși cu ascendent în Gemeni, le promite nativilor acestei zodii că „cutremurele” iminente din viața lor vor fi, pe termen lung, benefice.

„Soarele, Luna și Ascendentul în Gemeni vor resimți cel mai puternic retrogradarea lui Uranus, ceea ce va fi o ușurare după schimbările neașteptate prin care au trecut. Retrogradarea le cere să-și schimbe mentalitatea, ceea ce îi va elibera de vechile moduri de gândire”, a spus el.

Eliberarea de tiparele de gândire circulare îi va ajuta pe Gemeni să-și stimuleze creativitatea, în loc să continue să flirteze cu haosul.

---

**SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)**

Jimmy explică faptul că retrogradarea lui Uranus în Gemeni îi va afecta pe Scorpioni în a opta casă — domeniul nativ al intimității, resurselor comune, sexualității și secretelor.

Ads

„Scorpionii pot prospera în timpul retrogradării lui Uranus, care îi va ajuta să-și re-evalueze relațiile, finanțele și dezvoltarea personală prin soluții și idei inovatoare, orientate spre viitor.”

El subliniază că profunzimea emoțională este semnul distinctiv al Scorpionului, iar acest tranzit i-ar putea electriza atunci când o conexiune cerebrală surprinzătoare se transformă în pasiune fizică.

---

**VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)**

Uranus guvernează Vărsătorul. În Gemeni, activează a cincea casă — cea a plăcerii, expresiei creative, copiilor și copilului interior.

„Vărsătorii petrec atât de mult timp gândindu-se la ceilalți, dar retrogradarea lui Uranus în Gemeni le va muta atenția asupra lor înșiși.”

El precizează că acest tranzit va fi benefic pentru „purtătorii de apă”, atâta timp cât se angajează să aducă un strop de fantezie și o loialitate absolută față de propria bucurie în toate domeniile vieții (muncă, dragoste, familie, timp liber).

„Retrogradarea lui Uranus are un aspect favorabil față de retrogradarea lui Pluto în semnul lor. Această introspecție poate fi simțită ca un antrenament pentru anul 2026, când Vărsătorul va conduce brigada spre o nouă eră.”

Ads