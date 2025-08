Parcul cu blocuri: Prețul scump al urbanismului haotic din București. Cât costă un apartament în paradisul dezvoltatorilor

Capitala României a devenit vitrină pentru cele mai ambițioase proiecte de dezvoltare imobiliară în ultimii ani. În multe locuri unde dezvoltatorii au găsit o porțiune de teren liberă, au ridicat betoane, iar blocurile abia își recunosc șantierele. Urbanismul pare opțional, iar lumina naturală un lux.

În Sectorul 4 al Bucureștiului, Parcul Tudor Arghezi ar fi trebuit să fie un simbol al regenerării urbane, un spațiu verde modern, menit să ofere locuitorilor o oază de liniște într-un cartier în plină expansiune. Însă, în jurul acestui parc, blocurile răsar precum ciupercile după ploaie, promițând „standarde ridicate de sustenabilitate” și „calitate a locuirii”, dar ascunzând o realitate mai puțin idilică: apartamente scumpe, spații înghesuite și o luptă continuă pentru lumină și aer curat.

Am pășit în ansamblul rezidențial din jurul Parcului Tudor Arghezi pentru a descoperi cum promisiunile dezvoltatorilor se ciocnesc de realitatea urbanistică a Capitalei.

Bloc lângă bloc. Fără soare, fără reguli

Povestea parcului a început în urmă cu aproximativ 5 ani. Într-o zonă aglomerată, la intersecția Bulevardului Metalurgiei, era nevoie de un spațiu de relaxare. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre un parc imens, dar pe parcurs a mai redus din suprafață, urmând să se extindă pe parcurs. Parcul este construit pe un teren cumpărat/expropriat în două etape, în 2020 și 2022, și l-au grăbit să fie inaugurat în toamna lui 2023, de ziua Bucureștiului. Tot de atunci au început să răsară și blocuri noi, cu metode vechi. Deși normele în vigoare sunt clare, iar distanța dintre două blocuri trebuie să fie cel puțin egală cu jumătate din înălțimea celui mai înalt sau cât reiese din studiul de însorire, multe dintre ele nu se respectă. Potrivit unui ordin din 2014 al Ministerului Sănătății, locuințele trebuie să beneficieze de minimum o oră și jumătate de lumină naturală la solstițiul de iarnă. În multe cazuri, asta reprezintă doar un ideal.

Problemele din zonă nu se opresc la însorire. Conform unui angajat al Primăriei din Sectorul 4, ansamblul ar fi încălcat mai multe reguli de urbanism: „Nu sunt suficiente locuri de parcare, nu s-a făcut niciun studiu de trafic, parcările sunt sub geamuri, deși legea zice că trebuie la minim 5 metri, iar spațiile verzi lipsesc cu desăvârșire, deși este în apropiere de parc”.

Linia de înaltă tensiune: o poveste îngropată

Un detaliu controversat al dezvoltării din zonă este legat de o linie de înaltă tensiune care traversa inițial terenul pe diagonală. Construcțiile în apropierea unor astfel de linii sunt strict reglementate din motive de siguranță, iar obținerea derogărilor este un proces complex. Potrivit unor surse, Primăria Sectorului 4 a decis să îngroape această linie, suportând costurile din fonduri publice. „Au spus că vor să facă un parc, dar, de fapt, au vrut să elibereze terenul pentru dezvoltatori”, afirmă o sursă familiarizată cu situația. Această manevră ar fi permis construirea ansamblurilor rezidențiale.

Primăria: „Totul e legal. Și a fost legal și atunci, e legal și acum”

Am solicitat Primăriei Sector 4, în baza Legii 544, informații despre autorizațiile de construire și dezvoltatorii din zonă. Primăria Sectorului 4 ne-a oferit un răspuns telefonic prin intermediul unei angajate, care a repetat că „toate lucrările din zona Parcului Tudor Arghezi s-au făcut cu respectarea prevederilor legale”.

„Toate lucrările care s-au făcut la parcul Tudor Arghezi s-au făcut cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la momentul acela și la momentul acesta, de fapt și de altfel. Asta am vrea să se înțeleagă, lucrul acesta din start. Apoi dumneavoastră solicitați o serie de informații acolo la punctul numărul 1, autorizațiile de construire referitor la numele dezvoltatorilor care nu vizează informații care să intre sub incidența Legii 544, dar ce vă putem spune este că toate lucrările, absolut toate lucrările s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Apropo de prețuri și de ultima întrebare, în privința acestor două întrebări nu vă putem oferi un răspuns oficial pentru că sunt zvonuri, bârfe, dacă vreți, cel puțin în ultima întrebare (n.r.: întrebarea privind îngroparea liniei de înaltă tensiune). Acum, dumneavoastră aveți libertate editorială să concepeți, să documentați materialul. Dacă vreți, puteți să mergeți în parc, să vedeți cum arată zona acum, cum era înainte. Libertatea editorială o aveți dumneavoastră, dar, v-am spus, din punctul nostru de vedere, toate lucrările s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, parcul urmează să fie extins, este informație publică, toată lumea știe, parcul având în acest moment patru hectare, și inclusiv și pentru această extindere, noi, ca autoritate locală și celelalte autorități care gestionează acest demers și avizează acest demers, am acționat în conformitate cu legislația pe care o avem noi astăzi aplicabilă și valabilă în domeniul unor astfel de amenajări”, a spus doamna de la primărie.

Primarul Daniel Băluță a intrat și el în scenă, postând un video pe rețelele sociale în care vorbește despre „lupta cu rechinii imobiliari”: „Șapte hectare de spații verzi, plus locuri de joacă, versus mii de apartamente construite de rechinii imobiliari. Clar am câștigat lupta, pentru că, din toamnă, vom extinde Parcul Tudor Arghezi, așa cum v-am promis”.

Un constructor care a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului spune că e posibil ca totul să aibă acoperire legală pentru că: „legile și le fac cum vor ei. Își dau autorizații singuri, normal că totul e legal”.

Un paradis imobiliar la prețuri piperate. Cine construiește

În imediata apropiere a Parcului Tudor Arghezi, ansambluri rezidențiale precum Vienna Parkside Residence, Brown Residence sau Express Residence Metalurgiei Park se laudă cu poziționarea strategică și accesul la „cel mai nou și modern parc din București”.

Dezvoltatorii promit un stil de viață premium, cu apartamente care pornesc de la 68.000 de euro pentru 41 mp și urcă până la 204.100 de euro + TVA pentru un apartament de 4 camere cu 231 mp (inclusiv curte) în cadrul Express Residence. Vienna Parkside Residence, dezvoltat de LSG Group, se mândrește cu pre-certificarea GREEN HOMES, promițând sustenabilitate și eficiență energetică. Gerhard Lipkovich, Managing Partner al LSG Group, declară: „Proiectul a fost creat din dorința de a îmbunătăți nivelul calității locuirii, fiind situat în cea mai recentă zonă de dezvoltare din București – Metalurgiei Park”.

Pe un teren de 20.000 mp, Vienna Parkside Residence urmează să includă trei blocuri de locuințe colective, parcări subterane și supraterane, spații de relaxare și locuri de joacă pentru copii. „Proiectul, amplasat pe un teren anterior destinat activităților agricole, va avea un impact pozitiv asupra comunității, nu doar prin regenerarea zonei, ci și prin proximitatea față de Parcul Tudor Arghezi, primul spațiu verde public dezvoltat după Revoluție”, adaugă dezvoltatorul pe site-ul oficial. La doar câțiva metri de parc, Brown Residence și Express Residence subliniază, de asemenea, accesul facil la stații STB, centre comerciale precum Lidl, Kaufland sau Carrefour și, desigur, la parcul care a devenit un punct de referință în marketingul imobiliar al zonei.

Dar „gurile rele” spun că referințele constante la Parcul Tudor Arghezi nu sunt altceva decât o strategie de marketing menită să justifice prețurile ridicate. „Toți constructorii amintesc de parc pentru a crește prețul”, ne spune un locatar care locuiește în cartier de peste un deceniu.

Un parc prins între betoane și marketing

În timp ce dezvoltatorii vorbesc despre „parcuri rezidențiale” și „sustenabilitate”, locatarii din zonă se confruntă cu realitatea unui urbanism care pare să favorizeze profitul în detrimentul calității vieții. Primera Park Residence, un alt proiect din Metalurgiei Park, este deja vândut integral, semn că cererea pentru locuințe rămâne mare, în ciuda problemelor. Prețurile ridicate, de la 81.900 euro + TVA pentru o garsonieră de 45,6 mp până la peste 200.000 euro pentru apartamente spațioase, nu par să descurajeze cumpărătorii, atrași de promisiunea proximității față de parc și de facilitățile comerciale din zonă.

Totuși, pentru cei care trăiesc aici, realitatea este alta. „Plătim sume enorme pentru apartamente, dar ce primim? Betoane, umbră și zgomot. Parcul e frumos, dar mic, fără locuri de joacă pentru copii și e o poveste pe care o spun constructorii ca să vândă mai scump”, este opinia unui locatar de peste drum, remarcând că parcul Tudor Arghezi a fost promovat ca un simbol al modernizării Sectorului 4, dar rămâne prins între business-urile dezvoltatorilor și realitatea unui cartier sufocat de construcții.

Drept la replică

Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – Urbanis (ADIRU) a transmis Ziare.com un drept la replică, luni, 21 iulie, pe care îl redăm integral:

”Referitor la titlul utilizat:

Parcul cu blocuri: Prețul scump al urbanismului haotic din București. Cât costă un apartament în paradisul dezvoltatorilor

De plano, asocierea de nume, persoane si entitati, realizata de catre autoarea articolului, dintre Vienna Parkside Residence, Brown Residence, Primera Park Residence sau Express Residence Metalurgiei Park si Primaria Sectorului 4 este profund tendentioasa si neavenita in contextul in care, pe de o parte toate aceste ansambluri rezidentiale fac parte din Metalurgiei Park Residence, proiect care a fost initiat acum 10 ani in zona bulevardului Metalurgiei. La o simpla verificare pe internet (google.com), autoarea ar fi putut sa verifice aceasta informatie si anume ca acest ansamblu residential a fost initiat cu mult inainte ca Parcul Tudor Arghezi sa fie realizat de catre autoritatile publice locale (2015 vs 2020- 2022).

Din modul de redactare al articolului, care pare a avea de fapt o,,tenta politica”, se face o asociere intre ansamblurile realizate in zona (parte integranta din proiectul Metalurgiei Park Residence) si Primaria Sectorului 4, condusa de Dl Primar Daniel Baluta, in sensul in care dezvoltatorii imobiliari ar fi primit,, sprijinul” autoritatilor locale, prin realizarea Parcului Tudor Arghezi, in vederea realizarii de constructii de blocuri.

Aceasta informatie este total gresita si clar neverificata, din moment ce acest mega Ansamblu Rezidential a fost initiat in anul 2015, fiind chiar premiat in anul 2016 de catre Gala Profesionistilor in Imobiliare drept,, Cel mai ambitios proiect imobiliar din Romania”. La acel moment, al lansarii sale din anul 2015, nici nu exista ideea realizarii unui parc in zona, de fapt Primarul actual Dl Daniela Baluta a devenit primar al Sectorului 4 ulterior, in anul 2016.

Facem aceste precizari deoarece,, batalia politica” sau PR-ul negativ, daca aceasta este scopul acestui articol, nu ar trebui sa lezeze dreptul la imagine si la reputatie al persoanelor, inclusiv al persoanelor juridice, in acest caz dezvoltatorii imobiliari ale caror nume sunt lezate prin redactarea acestui articol.

In privinta afirmatiilor pe care le enumeram, citam:

a),, Urbanismul pare optional”,

b),, Deși normele în vigoare sunt clare, iar distanța dintre două blocuri trebuie să fie cel puțin egală cu jumătate din înălțimea celui mai înalt sau cât reiese din studiul de însorire, multe dintre ele nu se respect”

c),, Problemele din zonă nu se opresc la însorire. Conform unui angajat al Primăriei din Sectorul 4, ansamblul ar fi încălcat mai multe reguli de urbanism: „Nu sunt suficiente locuri de parcare, nu s-a făcut niciun studiu de trafic, parcările sunt sub geamuri, deși legea zice că trebuie la minim 5 metri, iar spațiile verzi lipsesc cu desăvârșire, deși este în apropiere de parc” “

d) „Au spus că vor să facă un parc, dar, de fapt, au vrut să elibereze terenul pentru dezvoltatori”, afirmă o sursă familiarizată cu situația. Această manevră ar fi permis construirea ansamblurilor rezidențiale”

Se sugereaza ideea ca ansamblurile rezidentiale mentionate si anume Vienna Parkside Residence, Brown Residence, Primera Park Residence sau Express Residence Metalurgiei Park, ar fi fost sau sunt realizate cu nerespectarea prevederilor de urbanism sau legale, afirmatie care este falsa si profund neverificata fiind bazata doar pe insinuari si relatari ale unor doamne sau domni (persoane anonime).

In realitate, toate blocurile din aceste ansambluri au fost realizate cu respectarea prevederilor legale in vigoare de urbanism, de la data obtinerii autorizatiilor de construire, inclusiv cele cu privire la insorire, locuri de parcare, spatii verzi etc.

Daca s-ar fi realizat verificari putin mai amanuntite (google) s-ar fi constatat chiar faptul ca, fostul Primar al capitalei Dl Nicusor Dan, in perioada in care a activat ca reprezentant al mai multor ONG-uri precum Salvati Bucurestiul a initiat mai multe dosare in judecata, avand ca obiect PUZ-ul care reglementa si reglementeaza urbanistic zona, in care se deruleaza proiectul Metalurgiei Parc Residence. Din fericire, toate aceste dosare de chemare in judecata, au fost respinse, iar instantele de judecata din Romania au constatat definitiv ca toate reglementarile de urbanism au fost respectate si ca Metalurgiei Park Residence este un proiect rezidential realizat cu respectarea legilor in vigoare.

Prin urmare, nici nu se pune problema unei sustineri din partea autoritatilor locale, avand in vedere demersurile juridice realizate, in trecut, impotriva Metalurgie Park Residence.

In realitate, astazi Metalurgiei Park Residence este cel mai mare proiect rezidențial din Romania, avand peste 8000 de apartamente realizate sau in curs de executie si inca 2000 de apartamente in curs de autorizare.

Mai mult decat atat, in anul 2025, marcand 10 ani de la initierea acestui proiect imobiliar, in cadrul Galei Imobiliare.ro Awards, Metalurgiei Park a fost premiat ca fiind proiectul imobiliar cu,, Cel mai puternic impact pozitiv în comunitate”

Spre exemplu Vienna Parkside Residence, dezvoltat de LSG Group, nu doar detine o certificare GREEN HOMES, ci este primul ansamblu rezidential din Romania, care ofera cumparatorilor posibiliatea de a fi prosumatori, apartamentele fiind dotate cu panouri solare pentru consumul propriu al fiecarui apartament, fiind primul ansamblu care ofera acest beneficiu pentru cumparatorii de apartamente.

Daca reprezentatii acestor ansambluri rezidentiale ar fi fost invitati sa raspunda intrebarilor autoarei articolului Dna Monica Vasilescu, inainte de redactarea articolului, ar fi raspuns cu informatii si date reale, doar ca din motive pe care nu le cunoastem si nu le intelegem, nimeni nu a fost contactat si nu s-au cerut informatii, ceea ce ne duce catre ideea ca demersul jurnalistic nu este indreptat in directia cunoasterii datelor si faptelor, ci in alte directii pe care le dezavuam, in calitate de reprezentanti ai dezvoltatorilor imobiliari din zona si de asociatie apolitica.

In ceea ce priveste preturile, va comunicam un articol in care veti regasi inclusiv costul pe metru patrat de la initiarea proiectului si anume de 800 eur/mp cu TVA inclus. Din pacate, evolutia preturilor de construire, modificarile de TVA la locuinte si tot ceea ce a avut loc in aceasta perioada de 10 ani au condus la dublarea preturilor la locuinte, lucruri care nu ne bucura, si care, din pacate, sunt in afara controlului nostru, ca industrie rezidentiala. Drept dovada puteti consulta acest articol de presa din anul 2016: Metalurgiei Park Residence: cum va arata mega cartierul de 100 mil.

In concluzie, va reamintim faptul ca libertatea de exprimare a tertelor persoane (inclusiv a autorilor si publicatiilor de presa) trebuie exercitată cu responsabilitate, acestea fiind obligate sa furnizeze publicului larg informații exacte și demne de crezut și cu respectarea drepturilor fundamentale.

Art. 30 alin 6 din Codul Civil prevede că:” Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața persoanei și nici dreptul la propria imagine.

În acest caz, este necesar însă a se restabili un just și rezonabil echilibru între dreptul la liberă exprimare și alte drepturi sau libertăți fundamentale În acest sens, se face aplicarea art. 30 alin.6 din Constituția României, potrivit căruia ”libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”, precum și normele impuse de Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale (art. 10 CEDO) și jurisprudența aferentă a Curții de la Strasbourg. Jurisprudenţa CEDO face o distincţie clară între fapt şi judecată de valoare, iar în cazul judecăţii de valoare cel care face afirmaţia prejudiciatoare trebuie să demonstreze că există adevăr ce a stat la baza judecăţii de valoare;

Consideram ca prin articolul publicat este vatamat dreptul la imagine al ansamblului rezidential Metalurgiei Park Residence si al dezvoltatorilor care fac parte din acesta: Vienna Parkside Residence, Brown Residence, Primera Park Residence si Express Residence prin prezentarea de informatii false, neverificate cu persoanele juridice supuse investigatiei jurnalistice si care sunt vadit tendentioase.

Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania – Urbanis (Adiru) este cea mai importanta asociatie de profil din Romania cu o activitate foarte bogata de sprijinire a acestei industrii, importanta pentru economia locala si nationala.

Va solicitam publicarea de urgenta a acestui drept la replica, cu mentiunea ca dezvoltatorii imobiliari a caror imagine a fost afectata, ne-au precizat ca isi rezerva dreptul de a transmite un drept la replica individual precum si de a intreprinde masurile legale care se impun”.

