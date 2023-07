Dezastru produs de un uragan într-o zonă turistică din vestul Rusiei: Opt morți și zeci de răniți

Un uragan a scos arbori din rădăcini în vestul Rusiei, anunţă duminică, 30 iulie, autorităţile locale.

”Opt persoane au decedat, potrivit ultimelor informaţii de care dispunem, din cauza uraganului de ieri (sâmbătă)”, anunţă primarul oraşului Ioşkar-Ola, Evgheni Maslov.

Ioşkar-Ola este cel mai mare oraş din regiunea rusă Mari El, situată de-a lungul malului de nord al Volgăi.

Aproximativ 100 de salvatori au fost desfăşuraţi pe teren pentru a curăţa un camping situat în apropiere de Lacul Ialcik, anunţă Ministrul rus al Situaţiilor de Urgenţă.

În total, 27 de persoane au fost rănite, precizează ministerul.

”Turişii aflaţi în vacanţă nu au ţinut cont de previziunile meteorologice”, acuză într-o postare pe Telegram ministerul.

Sute de persoane campau pe malul Lacului Ialcik în momentul în care s-a abătut uraganul, anunţă ministerul.

