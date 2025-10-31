Urmărire pe străzile din Prahova. Un șofer beat și cu permisul suspendat a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:51
Mașină de Poliție Foto: Facebook/IPJ Cluj

Un bărbat din judeţul Prahova a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore după ce a urcat la volan beat, cu permisul de conducere suspendat şi a şicanat un şofer.

Când Poliţia a intervenit, bărbatul a refuzat să oprească, fiind prins după o urmărire în trafic.

Incidentele au avut loc joi, 30 octombrie, pe raza comunei prahovene Gura Vitioarei, unde Poliţia a fost solicitată să intervină în urma unui apel la 112 care anunţa o şocanare în trafic.

„În urma sesizării, poliţiştii au instituit un filtru rutier pe traseul de deplasare al autovehiculului indicat, efectuând semnalul regulamentar de oprire.

Conducătorul auto nu a respectat indicaţiile poliţiştilor şi şi-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia. Autovehiculul a fost oprit în zona satului Zamfira, iar conducătorul auto a refuzat să coopereze cu poliţiştii.

Pentru asigurarea siguranţei participanţilor la trafic şi dispunerea măsurilor legale, bărbatul a fost extras din autovehicul”, informează, vineri, 31 octombrie, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

După ce l-au scos din maşină pe şoferul recalcitrant, poliţiştii l-au identificat în persoana unui bărbat de 63 de ani din comuna Lipăneşti.

Aceştia au constatat că şoferul era sub influenţa alcoolului, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, el are dreptul de a conduce suspendat.

Având în vedere cumulul de infracţiuni, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca vineri să fie prezentat unităţii de parchet, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

