Fostul lider al clanului sportivilor a fost extrădat pentru a-și ispăși pedeapsa. Interlopul urmărit internațional se ascundea în Italia

Poliţiştii au adus în ţară, luni seară, din Italia, un urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Nica Robert Florin a fost condamnat pentru deţinere de droguri de mare risc, vătămare corporală şi conducere sub influenţa alcoolului.

”La data de 23 decembrie 2024, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 46 de ani, din Ilfov, urmărit din categoria MOST WANTED. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere de droguri de mare risc, vătămare corporală şi conducere sub influenţa alcoolului, fiind condamnat la 3 ani şi 8 luni, respectiv 1 an si 9 luni de închisoare”, a trsnsmis, luni seară, Poliţia Română.

Potrivit sursei citate bărbatul a fost adus din Italia şi a fost încarcerat, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Robert Nica era dat în urmărire internațională, fiind pe lista celor mai căutați infractori, după ce s-a urcat de mai multe ori beat și drogat la volan, cauzând și un accident grav. Fostul lider al Clanului Sportivilor a încercat să îi păcălească pe polițiștii italieni, folosind un buletin fals, însă a fost filat și prins într-un aeroport din Roma.

Autoritățile din România dezvăluie faptul că aveau indicii în legătură cu locul în care se afla fostul lider al Clanului Sportivilor și pentru a reuși să îl captureze au cerut ajutorul polițiștilor italieni, care au reușit să îl prindă într-un aeroport din Roma.

Ads

În încercarea de a scăpa de autorități, bărbatul le-a arătat acestora un buletin fals, însă nu a reușit să îi păcălească pe polițiștii italieni. Bărbatul a fost reținut, iar ulterior a fost închis într-un penitenciar din Italia.

„Întrucât existau date şi indicii că bărbatul în cauză se află pe teritoriul unei alte ţări, în urma schimbului de date şi informaţii cu ataşaţi ai Ministerului Afacerilor Interne pe lângă Ambasada României în Italia, au fost efectuate activităţi specifice, acesta fiind depistat şi imobilizat pe un aeroport din Italia. Menţionăm că, în momentul interceptării, urmăritul s-a legitimat cu acte false de identitate, aspect clarificat în urma schimbului operativ de date”, a transmis Poliția Capitalei.

La nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 4, au fost efectuate investigaţii complexe în vederea depistării unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, aflat în categoria Most Wanted a Poliţiei Române, acesta fiind urmărit naţional şi internaţional.

Pe numele acestuia sunt emise două mandate de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la 3 ani şi 8 luni de închisoare pentru conducere unui autoturism sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe psihoactive, conducere fără permis, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului, respectiv 1 an şi 9 luni de închisoare pentru deţinere de droguri de mare risc.

Ads