Urs filmat în timp ce înota lângă o plajă plină de turiști. Cum au reacționat oamenii VIDEO

Turiștii care se aflau pe o plajă din Florida au avut parte de apariția surprinzătoare a unui pui de urs.

Obișnuiți cu rechinii, localnicii și turiștii au văzut de această dată un urs care înota în apele Golfului Mexic, relatează The Guardian.

Când a ajuns la mal, ursul a luat-o la fugă spre dunele de nisip, aparent speriat de mulțimea de oameni.

A young black bear, initially thought to be a big dog, was spotted at a beach in Florida bobbing on the waves.

Visitors seems more amused than frightened by the bear who swam ashore and took off. pic.twitter.com/Rd27zw48Pd