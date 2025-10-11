Urs în apropiere de Târgoviște. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 19:05
130 citiri
Urs în apropiere de Târgoviște. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT
Urși FOTO Pixabay

Prezența unui urs a fost semnalată sâmbătă, 11 octombrie, în imediata vecinătate a Târgoviștei, în localitatea Valea Voievozilor.

Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița.

"Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița intervin în comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, în urma semnalării prezenței unui urs.

La fața locului acționează un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

Pentru informarea și protejarea populației din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT", au transmis reprezentanții ISU.

Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis,...
#urs, #Targoviste, #ro alert , #urs
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Imaginile nemaivazute! Mircea Lucescu, iesire inexplicabila: "Nu se poate sa-si bata joc de mine. Sa-l dea afara"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Joe Biden urmează un tratament cu radioterapie pentru cancer. ”Boala e agresivă”
  2. Circulaţia trenurilor de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, suspendată temporar. Ce alternativă au pasagerii
  3. Urs în apropiere de Târgoviște. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT
  4. Obiceiurile bizare ale lui Trump în timpul deplasărilor prezidențiale, dezvăluite de jurnaliști: „Nu ai vrea să fii în Air Force One”
  5. Oamenii de știință au descoperit aur în acele de brazi în țara europeană care este cel mai mare producător al metalului prețios. „Pot influența acumularea aurului în copaci”
  6. China anunță o recompensă pentru informații despre unitatea taiwaneză de „operațiuni psihologice”. Taipeiul acuză o nouă ofensivă propagandistică
  7. Discuție de ultimă oră între Zelenski și Trump, după încercările Rusiei de a lăsa Ucraina în beznă. „Oportunități de consolidare a apărării antiaeriene”
  8. Apariție bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO
  9. Revine frigul în București. Meteorologii anunță un val de aer polar
  10. Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front