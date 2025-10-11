Urs în apropiere de Târgoviște. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT

Prezența unui urs a fost semnalată sâmbătă, 11 octombrie, în imediata vecinătate a Târgoviștei, în localitatea Valea Voievozilor.

Populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița.

"Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița intervin în comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, în urma semnalării prezenței unui urs.

La fața locului acționează un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

Pentru informarea și protejarea populației din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT", au transmis reprezentanții ISU.

