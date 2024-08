Panică pe Transfăgărășan: un urs a atacat o mașină și a mușcat din geamul coborât pe jumătate. „Imaginile sunt un avertisment pentru toți”

Un urs a atacat o mașină și a încercat să muște din geamul acesteia pe Transfăgărășan.

Imaginile filmate de șoferul mașinii arată momentul în care animalul se năpustește asupra mașinii. Acesta nu avea nicio intenție de a hrăni animalul, potrivit digi24.ro.

„Imaginile sunt un avertisment pentru toți cei care au intenția de a interacționa cu urșii și de a-i hrăni. Am făcut o tură pe Transfăgărășan. În cele două ore pe care le-am petrecut acolo am văzut vreo 15 urși. Din păcate, am văzut și foarte mulți turiști care interacționează în mod voluntar cu urși, și nu sunt doar români, și cetățenii străini fac asta. Probabil sunt în căutare de senzații tari: vin în România ca și cum ar face un safari”, a declarat șoferul.

Legea care vizează măsuri de gestionare a populaţiei de urşi, promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care vizează măsuri de gestionare a populaţiei de urşi.

Actul normativ vizează completarea articolului 1 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi modificarea şi completarea OUG nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea stabileşte că, în vederea prevenirii atacurilor de urs asupra populaţiei umane şi a pagubelor materiale produse de aceste animale, pentru anul 2024 se aprobă recoltarea unui număr de 426 de exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de prevenţie la nivel naţional, şi a unui număr de 55 exemplare de urs brun, care reprezintă nivelul de intervenţie la nivel naţional.

Actul normativ vizează şi creşterea numărului de puncte CIC de la 350 la 400. Punctele CIC reprezintă pragul minim de la care trofeele de vânătoare evaluate sunt reţinute în patrimoniul naţional.

"Pentru menţinerea echilibrului între categoriile de vârste şi sex, precum şi pentru protejarea exemplarelor dominante este interzisă recoltarea exemplarelor a căror blană depăşeşte 400 puncte CIC, precum şi a femelelor însoţite de pui cu vârsta sub 2 ani", mai prevede legea.

Pe 15 iulie, plenul Camerei Deputaţilor, reunit în sesiune extraordinară, a aprobat proiectul de lege care vizează măsuri de gestionare a populaţiei de urşi. Actul normativ a fost adoptat de Senat la data de 6 noiembrie 2023.

