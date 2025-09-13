Bărbat peste 60 de ani atacat de urs pe câmp, în județul Mureș. Deși rănit, el a reușit să ajungă în sat și să sune la 112

Urs FOTO: Pixabay

Un bărbat de 66 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, 13 septembrie, în apropierea localităţii Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit să ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile.

”La data de 13 septembrie 2025, în jurul orei 12:10, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, a fost atacat de un urs, în timp ce desfăşura activităţi agricole, în extravilanul localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac. În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112”, anunţă IPJ Mureş.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale pentru a acorda asistenţă victimei, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

În cauză a fost deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

”De asemenea, la faţa locului se deplasează reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Mureş şi ai autorităţii publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competenţelor”, transmite IPJ Mureş.

