Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:46
Urs dus la spital după ce a mâncat prea multe fructe. Animalul a devenit vedetă pe internet VIDEO
Ursul a fost dus la spital Foto: Captură video/X/@trtworld

Un urs de 90 de kilograme a devenit vedetă pe internet după ce a fost dus pe targă la veterinar din cauza unor probleme stomacale provocate de consumul exagerat de fructe.

Animalul a fost dus la Facultatea de Medicină Veterinară Cerrahpașa a Universității din Istanbul, unde a fost tratat și apoi externat.

„Ursul nostru, Okan, a fost adus la spital cu dureri de stomac și disconfort abdominal. Medicul veterinar de la Centrul de reabilitare Çekmeköy a observat imediat sensibilitate în zona stomacului lui Okan”, a declarat pentru CNN Turk Burak Memişoğlu, președintele consiliului de administrație al Complexului Natură și Viață din Istanbul, potrivit CNN.

Pentru că a mâncat prea multe fructe, Okan a fost supus unei tomografii computerizate pentru a exclude eventualele anomalii. Se pare că rezultatele au ieșit normale, iar hemoleucograma nu a indicat nicio problemă.

„Acum se simte bine, este foarte blând și fericit și în curând va intra în piscină pentru a se răcori”, a mai spus Memişoğlu.

Vizitatorii parcului natural îl recunosc pe Okan de la știri și se bucură că-l văd activ.

Nu este prima dată când animalul se confruntă cu astfel de probleme. În urmă cu 3 ani a primit același tratament după ce a consumat prea multe fructe.

„Acum trei ani, când noul nostru angajat s-a dus la spital și nu știa numele ursului nostru, a spus repede: „I-am dat numele meu, se numește Okan”, iar numele ursului nostru a fost înregistrat ca Okan”, a mai precizat Memişoğlu.

Personalul centrului de animale sălbatice îl monitorizează în continuare pe Okan și de asemenea îi ajustează dieta pentru a evita alte probleme digestive.

