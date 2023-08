Cum arată ursul ce seamănă cu omul. Vizitatorii s-au înghesuit să îl vadă la grădina zoologică VIDEO

Vizitatorii s-au îmbulzit la o grădină zoologică din provincia Zhejiang din estul Chinei, după ce un videoclip cu unul dintre urşii săi a devenit viral, unii internauţi sugerând că arăta atât de uman încât ar putea fi un membru al personalului costumat, a informat marţi presa locală, scrie Reuters.

Numărul de vizitatori de la grădina zoologică din Hangzhou a crescut cu 30%, până la aproximativ 20.000 pe zi, de când un videoclip cu ursoaica numită Angela, a devenit un subiect la modă pe reţelele sociale chineze în weekend, a relatat Chao News din provincia Zhejiang.

„După ce am văzut pe internet acest urs stând în picioare, am vrut să văd cum arată în realitate, aşa că am venit aici”, a spus un bărbat pe nume You, care a spus că a crezut doar pe jumătate în videoclipul pe care l-a văzut online.

„După ce am văzut videoclipul pe internet, am luat special trenul de mare viteză din Suzhou pentru a veni să vedem ursul”, a declarat un alt vizitator, Qian Ming, unui post de televiziune din Hangzhou. „Am călătorit noaptea trecută să ajungem aici. Urşii sunt atât de drăguţi”.

În videoclipul publicat joia trecută, ursul Soare poate fi văzut stând pe picioarele din spate şi întinzându-şi gâtul în timp ce se confruntă cu vizitatorii care privesc din afara incintei sale, înainte de a se aşeza.

Când Angela s-a ridicat în picioare, unii internauţi au spus că arată ca cineva care poartă un costum de urs. „Dacă este fals, merită un Oscar pentru efectele speciale”, a spus un utilizator pe platforma de microblog Weibo.

Grădina zoologică a infirmat zvonul în postări de pe contul său oficial WeChat şi în interviuri în presa locală, spunând că Angela „cu siguranţă nu este o persoană”.

„Grădina noastră zoologică este administrată de guvern, aşa că nu s-ar întâmpla astfel de situaţii”, a spus un membru al personalului, potrivit presei locale. „Temperatura vara este de aproape 40 de grade, dacă îţi pui un costum de blană, cu siguranţă nu ai putea rezista mai mult de câteva minute fără să te întinzi”.

Grupul pentru drepturile animalelor PETA a spus că acest incident arată modul în care toate animalele de la grădina zoologică, inclusiv acest urs, ar trebui mutate în sanctuare şi rezervaţii pentru animale sălbatice care „prioritizează bunăstarea animalelor”.

„Aceste animale extrem de inteligente şi sociale merită să trăiască liber şi să prospere în mediul lor natural, nu să fie folosite ca simple spectacole pentru distracţia oamenilor”, a declarat Jason Baker, vicepreşedintele PETA Asia.