Urs blocat pe bancheta din spate a unei mașini. Momentul în care e eliberat de polițiști VIDEO

Un exemplar de urs negru american (baribal), rămas blocat pe bancheta din spate a unei maşini, a fost eliberat de un echipaj de poliţişti din vestul Statelor Unite, care au utilizat o coardă pentru a evita să fie atacaţi de animal, informează AFP.

Contactaţi pentru a veni în ajutorul ursului aflat într-o situaţie dificilă, agenţii biroului şerifului din Washoe, un comitat din statul Nevada, au trebuit să improvizeze.

Acel baribal reuşise să pătrundă într-un vehicul staţionat într-o parcare. Animalul se afla probabil în căutare de hrană, dar a rămas blocat atunci când portiera s-a închis în spatele său.

You never know what a call may bring…🐻🐾

Washoe County Sheriff’s Office Incline patrol responded to a residence, that's where they learned that the owners had discovered a bear stuck inside their vehicle. pic.twitter.com/YJnbvJtKaI