Un urs a trecut de gardul electric și a ajuns într-o fermă unde a omorât aproape 50 de miei pregătiţi de sacrificare pentru Paşte. „Creştem animale pentru fiarele sălbatice”

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Csaba Borboly, a anunţat duminică, 2 aprilie, pe pagina sa de Facebook, că ursul a atacat o fermă din satul Cădaciu Mare, comuna Şimoneşti şi a ucis aproape 50 de miei pregătiţi de sacrificare pentru Paşte.

Animalul a mai atacat alte 18 capre şi oi care au fost grav rănite. Csaba Borboly a atras atenţia că numărul urşilor a crescut în ultimii ani şi că aceştia nu se mai sperie de gardul electric atunci când atacă, astfel că este nevoie de o legislaţie mai riguroasă.

”O nouă dramă în judeţul Harghita. Creştem animale pentru fiarele sălbatice. În Cădaciu Mare, la o fermă locală, un urs a provocat pagube uriaşe, omorând aproape 50 de animale în spatele unei clădiri a fermei, la 50 de metri de zona locuită”, a scris Csaba Borboly pe Facebook.

Liderul CJ Harghita a precizat că 42 de miei au fost omorâţi de urs, aceştia fiind pregătiţi pentru sacrificarea de Paşti. Alte 18 capre şi oi au fost grav rănite în urma atacului ursului.

Csaba Borboly este de părere că problema ameninţării urşilor este departe de a fi rezolvată, sunt necesare acţiuni suplimentare şi este nevoie de o atitudine responsabilă, în special din partea factorilor de decizie naţionali şi europeni.

”Legislaţia în privinţa atacurilor cu urşi încă nu este perfectă şi văd un fel de temere din partea autorităţilor pentru că, chiar dacă există o reglementare legislativă că după al doilea atac este legal să fie extras ursul, nu prea doresc primarii să pună în aplicare această prevedere legislativă. Atacul urşilor este o problemă profesională, nu cred că un politician trebuie să decidă pe plan local. Decizia trebuie să fie pe plan judeţean. Am făcut demersuri în acest sens. Acesta este un urs pe care aproape şi eu îl cunosc, anul trecut a intrat în grajd şi a omorăt tot ce se putea. Eu am foarte mari speranţe că numărarea capetelor de urşi, lansată de domnul ministru Tzancos, am înţeles că în câteva zile va fi finalizată şi se vor lua măsuri”, a declarat liderul CJ Harghita.

Csaba Borboly mai spune că urşii care atacă satele din judeţ nu se mai sperie de gardul electric: ”Lăsaţi poveştile cu gardul electric. Şi aici a fost gard electric, dar aceşti urşi sunt foarte inteligenţi şi s-au adaptat (...) Pentru urşii care au atacat, gardul electric nu reprezintă niciun pericol”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a atras atenţia că numărul urşilor a crescut foarte mult în ultimii ani.

”Numărul urşilor a crescut exponenţial. Avem aproape 2.500 de urşi numai în judeţul Harghita. Toată Finlanda nu are atâţia”, a mai precizat Csaba Borboly.