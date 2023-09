S-a trezit cu ursul la masă: cum a reacționat o femeie având copilul lângă ea VIDEO

Un clip postat pe Internet prezintă situația în care o femeie și un copil stăteau liniștiți la masă.

De nicăieri a apărut un urs, care s-a urcat pe masă și a devorat toate resturile de mâncare. Femeia și-a păstrat cumpătul, a rămas aproape nemișcată și i-a cerut copilului să nu se uite la urs.

Chiar dacă nu sunt de dimensiuni foarte mari, urșii reprezintă un pericol pentru oameni.

"Tu ce-ai face în această situație?", a fost întrebarea pusă pe twitter.

Laurențiu Paraschiv, coordonator Salvamont Bușteni, le recomandă turiștilor: "Să nu se panicheze, să încerce să trateze situația cu calm, să vadă dacă ursul este agresiv sau pur și simplu e în trecere sau mănâncă. Să încerce să se retragă foarte ușor, dar cu fața spre urs, să nu se uite în ochii lui. Eu recomand fluier, un spray de urs ar fi foarte bine, să umble în grupuri mai mari, singuri în niciun caz".

What would you do in this situation? pic.twitter.com/SlPFXO00CW