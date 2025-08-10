Urșii din România, ”vedete” în New York Times: „Legea îi protejează. Oamenii au devenit prizonieri în propriile case”

Publicația New York Times a realizat un reportaj despre urșii din România, care include cazuri documentate de oameni și resorturi turistice atacate de urși.

Autoarea, jurnalista Rukmini Callimachi, susține că este născută în România și că atunci când a lucrat la reportaj a văzut 3 urși bruni, dintre care unul s-a agățat de mașina ei.

„Timp de ani de zile, turiștii au venit în număr mare în pădurile Carpaților, în speranța de a zări un urs. Dar dacă înainte oamenii veneau în România să vadă urșii, în zilele noastre, urșii sunt cei care vin să vadă oamenii”, scrie jurnalista de la New York Times.

Sursa citată prezintă cazul unui atac al urșilor la un resort de lux din Balvanyos, din Târgu Secuiesc, județul Covasna.

„Intrusul a ieșit din pădurea deasă chiar înainte de răsăritul soarelui, pe 20 iunie, și s-a apropiat de intrarea în stațiune. Spargerea a durat 23 de secunde. Suspectul cântărea aproximativ 180 de kilograme. Motivul său: mierea.

Ursul, surprins de camerele de supraveghere în acea dimineață, a folosit laba pentru a deschide ușa glisantă de sticlă a Grand Hotel Balvanyos, înainte de a se strecura în hol. În timp ce un angajat îngrozit fugea, ursul s-a îndreptat spre bufetul de mic dejun și a mâncat toate pachetele de miere”, potrivit publicației.

Asta a fost una dintre cele trei intruziuni ale urșilor din luna iunie la hotelul de 4 stele situat pe versantul unui munte din Carpați. Alt urs a intrat în spa-ul stațiunii și a băut o cană de trei litri de ulei de masaj, iar un al treilea a deschis o ușă din holul hotelului și a speriat o menajeră.

Potrivit sursei citate, relația României cu urșii s-a destrămat.

„Ursul brun — ursus arctos — este una dintre comorile naționale ale țării, fiind parte integrantă a mitologiei sale. Sătenii încă organizează dansuri anuale ale urșilor, un ritual care datează din perioada precreștină, când oamenii credeau că animalele alungau ghinionul.

Brutalul dictator comunist al României, Nicolae Ceaușescu, își etala puterea ordonând asistenților săi să ademenească urșii din pădure cu mâncare, apoi să îi împuște într-o demonstrație macabră de machismo.

Tot publicația mai spune că o serie de factori, printre care moratoriul asupra vânătorii din 2016 și o serie de proiecte de dezvoltare imobiliară, au redus habitatul lor natural și au dus la creșterea numărului de urși și la mai multe conflicte cu oamenii.

„Astăzi, există între 10.000 și 13.000 de urși bruni care cutreieră liberi în România, potrivit datelor guvernamentale – cel mai mare număr din orice țară europeană, în afară de Rusia, și de trei până la patru ori mai mult decât ceea ce Ministerul Mediului consideră sustenabil, potrivit purtătorului de cuvânt Mihai Drăgan.

Animalele, care pot cântări până la 400 de kilograme și pot fi la fel de înalte ca o ușă, părăsesc pădurile pentru a hoinări pe autostrăzi, unde panouri publicitare avertizează vizitatorii să nu le hrănească, și se aventurează în sate și orașe mici pentru a jefui coșurile de gunoi și a ataca tot ce le stă în cale”, adaugă publicația.

„Într-o situație imposibilă”

„Când eram copii, creșteam mergând în pădure să culegem zmeură și ciuperci. Niciodată nu a fost o problemă”, a declarat Lóránd Szarvadi, proprietarul stațiunii Balvanyos, Târgu Secuiesc, pentru sursa citată. „Acum nu mai este nimeni care să aibă curajul să meargă. Mult timp am fost împotriva împușcării urșilor. Dar în ultimii doi-trei ani am ajuns într-o situație imposibilă.”

În cei 9 ani de când a fost implementată interdicția de vânătoare, 264 de persoane au fost atacate de urși, adică aproximativ 28 pe an. Înainte de asta, media era de 11. De asemenea, și numărul deceselor este în creștere. În anul 2016 au fost ucise 20 de persoane, potrivit unui raport al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură.

„Problema este cauzată de oameni”

„Cu toate acestea, politicienii și ecologiștii nu sunt de acord asupra modului de reducere a pericolului. Unii oficiali, în special din județele rurale, cer ridicarea interdicției de vânătoare. Conservaționiștii susțin că problema este cauzată de oameni, inclusiv de ghizii turistici care conduc oamenii direct la urși”, mai scrie jurnalista.

Și cazul fermierului Andras Nyisztor a fost prezentat în reportaj. El a fost atacat și desfigurat de un urs chiar lângă casă.

„Au fost create „echipe de urgență pentru urși” finanțate de guvern, echipate cu stații radio și camere video. Urșilor li s-au montat coliere GPS, iar o aplicație alertează locuitorii cu privire la apropierea unei amenințări. Comunitatea a luat, de asemenea, măsura radicală de a tăia majoritatea pomilor fructiferi, a instalat containere de gunoi rezistente la urși și a adăugat garduri electrice la 90% din proprietăți”, a spus domnul Papp pentru sursa citată.

Chiar dacă progresul înregistrat în oraș a fost salutat cu succes, criticii, printre care și domnul Porzsolt, nu sunt de acord.

„Nu am rezolvat nimic. Oamenii au devenit prizonieri în propriile case”, a spus el.

Tot Porzsolt mai spune că „în 2021, pe măsură ce problema a scăpat de sub control, România a încercat să trimită urșii în alte țări europene. Nimeni nu i-a vrut.

„În același an, guvernul a adoptat o lege provizorie, la redactarea căreia a contribuit domnul Porzsolt. Ordonanța 81 prevedea un fel de ucidere prin comisie. Mai întâi, victima unui atac trebuie să sune la 112 și să raporteze că o persoană sau proprietatea sa este amenințată de un urs. Apoi, un ofițer de poliție, un medic veterinar înarmat cu un pistol cu tranchilizante, un vânător înarmat cu o armă adevărată și un oficial local însărcinat cu supravegherea lor trebuie să se grăbească la fața locului.

De obicei, până când ajung, ursul a dispărut. În rare ocazii, când găsesc făptașul, medicul veterinar are voie să încerce să tranchilizeze animalul”, mai precizează jurnalista.

Porzsolt a condus un reporter pe un drum de țară până la locul unui atac recent. Pe pământul de culoare altă, două pete enorme de sânge erau încă vizibile. Prima pată arăta locul unde fusese ucis un taur de către un urs în iulie și a doua arăta locul unde a fost împușcat ursul.

Grupul de intervenție l-a găsit pe urs în timp ce-și devora prada de 1.000 de kilograme. Săgeata tranchilizantă a medicului veterinar nu a funcționat, astfel ursul a devenit agitat și i-a atacat. Atunci s-a dat ordinul de a fi ucis.

„Polițiștii fugeau”

„A fost ca într-un film. Oamenii țipau. Polițiștii fugeau. Vânătorul a tras și aici a murit ursul”, adaugă Porzsolt.

„Anul trecut, după moartea unui turist de 19 ani, parlamentul român a ținut o ședință de urgență și a votat să permită vânarea a 481 de urși pe an, mai mult decât dublând cota anterioară”, adaugă sursa citată.

Porzsolt spune că „este o picătură în ocean. În alte țări, până la 10% din populația de urși este sacrificată anual – un procent care, dacă ar fi aplicat în România, ar însemna până la 1.300 de urși în fiecare an”.

În timp ce oficialii și ecologiștii dezbat calea de urmat, numărul victimelor crește, potrivit New York Times.

