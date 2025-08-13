Fenomenul "turismul la urs", practicat în Poiana Brașov. Animalele sălbatice sunt atrase intenționat pentru ca turiștii să le poată fotografia

"Turismul la urși” se răspândește și în Poiana Brașov, unde autoritățile au descoperit locuri în care hrana este lăsată intenționat pentru a atrage animalele sălbatice, astfel încât turiștii să le poată fotografia.

Imaginile surprinse arată urși care se plimbă printre mașini și mese, iar experții avertizează că hrănirea necontrolată a acestora poate transforma animalele sălbatice în pericole pentru oameni.

La marginea unei parcări centrale din Poiana Brașov este o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici. Localnicul care a lăsat-o spune că își hrănește animalele de companie, dar imaginile arată cum un urs mănâncă din recipient, arată ProTV.

„Era pusă mâncare pentru câini, o cantitate foarte mare, bine așezată astfel încât turiștii să aibă ocazia să vadă dacă vine ursul acolo”, spune Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, pentru sursa citată.

Un experiment făcut de un pasionat de natură în Munții Făgăraș arată că urșii se apropie de oameni doar ademeniți cu hrană. Timp de un an, nu au atins un cort gol, dar - același adăpost în care se afla o haină cu miros de pește - a fost imediat sfâșiat. O pereche de bocanci purtați, aflați în apropiere, au rămas întregi.

Salvamontistul Gabriel Arion oferă mai multe sfaturi legate de felul în care ne putem feri de urși.

„Să nu mâncăm în proximitatea cortului, să nu lăsăm mâncarea în cort… o punem frumos într-un rucsăcel și o ducem cât mai departe de cort, dacă se poate să o agățăm într-un copac”, spune Arion.

Mâncarea luată în drumeție trebuie păstrată în cutii etanșe, ca să nu emane miros.

