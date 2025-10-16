Zonele montane din România unde riști să dai nas în nas cu ursul: „Omul a modificat comportamentul animalului”

An de an, diverse evenimente nefericite ce implică oameni și urși, în zone montane, ajung să fie cunoscute publicului larg. Unele persoane se aleg cu o sperietură, unele cu răni grave, iar altele își pierd viața. În anumite zone, puncte turistice, oamenii sunt mai vulnerabili.

Unele zone montane prezintă mai mult risc pentru turiști, din multiple motive: numărul mai mare de urși riverani, plus tendința acestora de a se apropia de oameni, fiind învățați să fie hrăniți de curioși. Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu Cristian Papp, manager național al Departamentului Sălbăticie și Arii Protejate din cadrul ONG-ului WWF, lector universitar, expert în ecologie aplicată și conservarea biodiversității.

Oficialul WWF a vorbit despre zonele cele mai periculoase, unde turiștii se pot întâlni cu animalele sălbatice.

„În primul rând, Transfăgărășanul. Au fost mai multe incidente inclusiv în această vară. Apoi, Valea Prahovei, o altă zonă 'fierbinte', din acest punct de vedere”, a declarat Papp.

„Omul a modificat comportamentul ursului”

Comportamentul urșilor a fost modificat de activitățile umane, avertizează lectorul.

„Referitor la incidentele cu ursul, majoritatea au avut loc în apropierea localităților, chiar în localități, de-a lungul șoselelor, unde se practică hrănirea ursului, inclusiv Transfăgărășan și sigur, asta ne duce cu gândul la faptul că omul a modificat comportamentul ursului. L-a atras poate pentru o poză, poate pentru o senzație tare, dar nu e firesc ceea ce se întâmplă. Iar asta răspunde iarăși la întrebarea ‘câți urși poate România să susțină?’. Depinde de comportamentul omului și de interacțiunea pe care o are cu ursul.

Trebuie aduse niște reglementări, din acest punct de vedere. Doar amenzile nu vor rezolva problema. Sunt absolut necesare, dar fără a reduce hrănirea deliberată a ursului, nu se va rezolva problema. Astfel din păcate, vom asista la incidente nefericite”, a mai transmis Cristian Papp.

„În stațiunile montane, problema este că nu se implementează niciun fel de măsură de a gestiona deșeurile”

În opinia expertului în ecologie, există soluții pentru a diminua semnificativ riscul unor atacuri ale urșilor, asupra oamenilor, respectiv a gospodăriilor, dincolo de cotele de vânătoare. Însă, aceste măsuri trebuie aplicate...

„Dacă pe Transfăgărășan vorbim despre existența unui drum unde se adună și oamenii, și urși, în stațiunile montane problema este că nu se implementează niciun fel de măsură de a gestiona deșeurile. Avem deșeuri organice, ca sursă de hrană, pe de o parte și pe de altă parte, turiștii, care hrănesc urșii, plus proprietarii de hoteluri și de pensiuni. Aici ar trebui ca autoritățile să fie prezente, să aplice amenzi și de ce nu, acolo unde se constată că persoanele juridice contribuie la hrănirea ursului, ar trebui aplicate niște măsuri mai drastice, precum suspendarea activității economice pentru cel puțin șase luni”, a precizat Papp.

