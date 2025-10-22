Câți urși are, de fapt, România. Capacitatea „maximă” suportată: „O specie oportunistă”

În ultimii ani, diverse tragedii și evenimente care au stârnit emoție puternică în societate au ajuns ample subiecte pentru dezbatere: de la turiștii uciși de animalele sălbatice, până la capturile de vânătoare, considerate vulnerabile sub bătaia puștii. Despre conceptul de „conviețuire” și soluțiile practice care ar putea avea efect pozitiv, Ziare.com a discutat cu Cristian Papp, manager național al Departamentului Sălbăticie și Arii Protejate din cadrul ONG-ului WWF, lector universitar, expert în ecologie aplicată și conservarea biodiversității.

Expertul în ecologie contestă metodologia privind identificarea numărului de urși aflați pe teritoriul României.

„Numărul de urși poate fi evaluat, dar nu conform abordării avute cu acest studiu genetic, pentru că acea colectare a probelor s-a întins pe durata a patru ani. Pentru studiul genetic ar trebui colectate probele într-un singur sezon, din martie până în decembrie. Vorbim despre fonduri de vânătoare, care au personal, ocoale silvice, ONG-uri, care ar fi trebuit să pună la dispoziție toate resursele umane posibile și să colecteze aceste probe, pentru a avea un număr cât mai real posibil. Așa, cu estimarea de 10-13.000, e o cifră, dar faptul că s-au colectat probe de-a lungul a patru ani deja putem pune un semn de întrebare în dreptul acestei evaluări.

Așteptăm metodologia, raportul detaliat. Mai mult decât atât, transparența a fost zero în privința acestui studiu și a acestui proiect. Nu am fost invitați decât o singură dată la lansarea proiectului, la o scurtă prezentare și atât. Patru ani s-a lucrat ‘in house’, fără a consulta specialiști, oameni care au mai făcut astfel de studii”, a declarat Papp.

În opinia oficialului WWF, este nevoie de un nou „recensământ” al urșilor, bazat pe un fundament solid.

„Legat de acel număr optim vehiculat, suportat de România, s-a vorbit inițial despre 4.500, apoi despre 4.000, se tot reduce acest număr, dar nu în baza unui studiu științific. A existat un raport la finalul anului 2004 privind acel număr optim, dar acel raport nu are autori. Acest lucru ridică semne de întrebare. Ar trebui calculat acest număr optim în baza a ceea ce oferă habitatele naturale. La nivelul anului 2004 s-a luat în calcul distribuția ursului. De atunci, distribuția e lărgită.

Practic, ar trebui să se ia în calcul și alte habitate naturale. Pe de altă parte, s-a fragmentat habitatul, au existat tăieri la scară destul de mare. Una peste alta, ar trebui făcut un studiu la nivel național pentru determinarea acestui număr optim. Din niște calcule mai amănunțite, se pare că acea cifră este una mică. Cel mai probabil, urmează să facem un calcul și noi, dacă statul nu se implică în acest sens”, a explicat Papp.

Peste 10.000 de urși, în România. Mulți, puțini?

Expertul în ecologie crede că peste 10.000 de urși, câți estimează instituțiile de stat că există în România, nu reprezintă un număr prea mare.

„Urșii se hrănesc cu fructe de pădure, cu ciuperci, jir și așa mai departe. Urșii au ce mânca în pădure. Nu vedem urși slabi. Poate că sunt câțiva, gunoieri, pui... Dar urșii din România o duc bine, au ce mânca în habitatul natural. Iar acel număr înaintat, de 4.000, este artificial, în ideea că populația de urși trebuie redusă”, a declarat oficialul WWF.

Cristian Papp susține că există măsuri preventive ce nu sunt încurajate de guvern, în problematica urșilor.

„Se poate menține un număr mare de urși, cu condiția să evităm interacțiunile dintre urs și om. Dacă renunțăm la practicile prin care atragem ursul în comunități, în zonele turistice, atunci putem vorbi și despre o conviețuire. Ursul e o specie destul de oportunistă, învață destul de repede, știe să speculeze foarte bine haosul creat de om, în teren. Cred că ar trebui să reducem hrănirea complementară, mai ales în apropierea localităților, pentru că zonele cinegetice au obligația contractuală să hrănească vânatul. Chiar dacă se hrănește cu porumb, care e o delicatesă, ursul nu va refuza.

Dacă avem astfel de hrănitoare aproape de localități, chiar la câteva sute de metri, un kilometru, acest lucru nu va face decât să atragă urșii din zonă. Iar în momentul în care nu mai au hrană în acele puncte, din diverse motive - viituri, vreme severă, urșii vor coborî în localități și vor crea probleme. Trebuie pregătit tot sistemul de management al ursului”, a transmis Papp.

Măsurile propuse de ecologiști

Ministerul Mediului nu este preocupat să gestioneze problemele referitoare la urși, cu măsuri proactive, aplicate, punctuale, este de părere oficialul WWF.

„Măsurile reactive pot fi justificate în anumite contexte, dar fără să venim cu măsuri de prevenție, nu vom rezolva problema, adică reduși 'atractanții' și gestionarea deșeurilor. Împușcăm urșii care se apropie de localitate, dar fără montăm pubele anti-rus, urșii vor continua să vină. Deci ar trebui o politică mai bună de gestionare a deșeurilor, în special a celor de natură organică, luând în calcul și distribuția speciei de urs. Pe de altă parte, ar trebui instalate garduri electrice acolo unde se pretează, iar la stâni, pe lângă garduri, existența unor câini specializați. La Băile Tușnad, de exemplu, se poate. Susținem soluția letală ca fiind ultima. Susținem prevenția, în primul rând. Din păcate, la nivel național nu există inițiative, nu avem un organism care să faciliteze colaborarea. Aici ar fi rolul Ministerul Mediului, să facă asta.

În plus, ar trebui un program de educație și conștientizare la nivel național. Aici, iarăși, Ministerul Mediului ar trebui să facă mult mai multe. Una e să mergi într-o pădure de câmpie, unde șansa de a întâlni ursul este aproape de zero și alta e să mergi la munte, în habitatul ursului și să nu ști ce să faci. E nevoie de un cod de conduită, în acest sens. Dacă ne aventurăm în habitatul ursului trebuie să avem un spray anti-urs cu noi, care s-a dovedit a fi cel mai eficient instrument, chiar mai eficient decât o pușcă”, a concluzionat Cristian Papp, pentru Ziare.com.

România, „capitala” europeană a ursului brun

Potrivit rapoartelor oficiale comunicate public în ultimii ani, România are în jur de 60-65% din totalul de urși din Europa, cu excepția Rusiei. Un studiu publicat în aprilie 2025 de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din România, ce a analizat peste 24.000 de mostre genetice din 25 de județe, indică o populație de între 10.419 și 12.770 de urși. Alte estimări, bazate pe date guvernamentale și rapoarte internaționale, ridică numărul la până la 13.000.

Dintre țările europene, Slovacia și Suedia urmează România în top, cu până la 3.000 de exemplare de urs brun. Urmează Finlanda, cu sub 2.000, Croația, cu sub 1.000. Slovenia, Bulgaria, Estonia și Letonia ar avea în jur de 700-800 de exemplare. Polonia, maximum 200.

VEZI AICI zonele din România cele mai populate de ursul brun.

