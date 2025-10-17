Senzații „tari” cu prețul vieții. Românii care organizează excursii de hrănit urșii: „O foarte mare problemă”

Pentru unii turiști români, dar și străini, ce vizitează zonele montane din țara noastră, apropierea, fotografierea și hrănirea urșilor reprezintă un prilej de senzații „tari”. Însă, această activitate presupune riscuri majore pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Pe termen scurt, integritatea fizică, respectiv viața oamenilor este pusă în pericol, iar pe termen mediu și lung, comportamentul ursului ajunge să fie modificat. Animalele sălbatice ajung tot mai frecvent să se apropie de colectivitățile umane. Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu Cristian Papp, manager național al Departamentului Sălbăticie și Arii Protejate din cadrul ONG-ului WWF, lector universitar, expert în ecologie aplicată și conservarea biodiversității.

Tururile ghidate, de „observare a urșilor”, oferite de unele companii turistice, trebuie luate în vizor de instituțiile abilitate, consideră Papp.

„Există o foarte mare problemă. Acele hrănitoare de urs trebuie încet, desființate. Pe lângă ceea ce oferă ca hrană fondurile de vânătoare mai există și această categorie, a observatoarelor de urs, de unde ursul se hrănește poate de-a lungul întregului an și asta nu face decât să schimbe modul de viață al ursului. El nu mai intră la hibernat, poate fi activ inclusiv în lunile de iarnă, ceea ce nu e normal. Iar în momentul în care nu-și va mai putea asigura hrana, va intra în localități. Deci putem vorbi despre un sector care este insuficient de bine reglementat”, a declarat oficialul WWF.

Tururi ghidate de hrănire a urșilor, în România: „Inclusiv în zona Brașov, în stațiunile montane”

Mai mult decât atât, în România se organizează chiar și tururi prin care turiștii, români sau străini, poposesc la marginea drumului, la stradă, pentru a hrăni urșii, avertizează expertul în ecologie.

„Există astfel de activități programate. La o simplă căutare pe Google, pot fi găsite. Inclusiv în zona Brașov, în stațiunile montane, unde există o densitate mare de urși, se organizează zilnic excursii. Sunt activități care fac foarte mult rău, schimbând comportamentul ursului”, a mai transmis Papp.

Hrănirea ursului trebuie neapărat evitată, consideră lectorul universitar.

„Până când nu intervin autoritățile, pentru a reglementa acest tip de activitate, ori nu o exclud, mai ales acolo unde există mari probleme, în apropierea localităților, nu se va rezolva problema. Dacă se vrea turism bazat pe observarea ursului ar trebui făcut fără hrănire.

Din prostia omului, tot ursul ajunge să fie stigmatizat. Sigur, vorbim despre un animal sălbatic, în anumite cazuri semidomesticit, așa cum l-am denumit eu. Nu e normal. Într-o societate normală nu se hrănesc animalele sălbatice. Ele trebuie să stea în habitatul natural, să-și caute acolo hrană și nu trebuie atrase de comunitățile umane”, a explicat oficialul ONG-ului de mediu.

Tragediile din 2025, care au implicat atacuri de urs

În martie 2025, șeful Salvamont Predeal a fost atacat de un urs. Salvamontistul cu 20 de ani de experiență se întorcea acasă, împreună cu câinele său, după lăsarea întunericului. Animalul sălbatic i-a ieșit în cale pe strada Tudor Vladimirescu din Predeal, într-o zonă de case. Bărbatul a suferit răni grave la față și torace. Ulterior, el a murit în spital, în urma unui stop cardiac.

În iulie 2025, un motociclist italian a fost ucis de o ursoaică cu pui, pe Transfăgărășan, în zona Barajului Vidraru. Turistul s-a oprit intenționat de pe motocicletă pentru a fotografia și filma animalele sălbatice de aproape, prin ignorarea panourilor de avertizare. Ursoaica s-a năpustit asupra italianului, l-a mușcat și l-a târât circa 60 de metri într-o râpă din pădure. Turismul a suferit răni fatale, sfâșieri multiple. Motociclistul a murit la fața locului, iar în telefonul său au fost găsite fotografii și un video scurt, cu primele secunde ale atacului.

