City managerul din Sinaia s-a trezit cu o ursoaică pe terasa casei: „Nu-i de glumă! Îmi sunt tare dragi, dar nu așa” VIDEO

City managerul din Sinaia, Marian Panait, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini din care se poate vedea că o ursoaică și puii ei i-au ajuns până pe terasa locuinței.

„Au venit la ceas de seară tocmai când mă pregăteam de un curs. Am crezut că Panda calcă mai apăsat. Eram în apel cu @vlad_oprea_s când am zis ...”stai că am urși pe terasă”. Acum știu unde dispare mâncarea Pandei. Nu-i de glumă! Senzația de ursoaică cu pui la ușa ta crește pulsul. Îmi sunt tare dragi dar nu așa. Am apelat 112 - mulțumesc jandarmilor și polițiștilor”, a scris Panait, pe Facebook.

