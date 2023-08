Ursul care a spart zeci de locuințe scotocind prin frigidere și coșuri de gunoi a fost trimis la reabilitare

O ursoaică de aproximativ 180 de kilograme, supranumită Hank The Tank, care spărgea case, împreună cu cei trei pui ai săi, de peste un an, fără să facă victime, speriind locuitorii, a fost prinsă ”în deplină securitate” împreună cu puii, vineri, în nordul Californiei, relatează The New York Times.

Hank The Tank este responsabilă de cel puţin 21 de spargeri ale unor case situate în zona Lacului Tahoe, iar probe ADN au confirmat bănuielile.

