Fățarnicia rușilor în relațiile cu străinii: "Își compun replicile în funcție de așteptările pe care le anticipează la cei cu care vorbesc"

Un tânăr din Kazahstan, doctorand la London Business School, relatează episoade relevante avute de-a lungul vieții în interacțiunea cu etnici ruși.

Tânărul, având o vârstă de aproximativ 40 de ani, spune că este născut înainte de 1990, în perioada în care Kazahstan se afla încă în componența Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS).

Povestitorul, pe nume Madi Kapparov, mai spune că este kazah la origine, dar că tatăl lui a considerat potrivit să-și schimbe numele de familie în cel actual, din cauza dezavantajelor generate în URSS de apartenența la o minoritate etnică.

A personal (colonial) story. I generally loathe disclosing anything about myself. And there isn't much to know. But my personal experiences interacting with the russians should provide some color for some people in the West. This is my personal story. 1/ — Madi Kapparov (@MuKappa) October 10, 2022

"Majoritatea strămoșilor mei au trăit în vechiul imperiu rus sau în cel sovietic. Familia bunicului meu patern a fost ucisă în 1939, când era adolescent. A ajuns într-un orfelinat.

Bunica mea maternă și-a pierdut frații în Holodomorul kazah - Asharshylyk (n.r. - marea foamete dintre 1931-1933). Bunicul meu matern a luptat pentru URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial. A suferit răni grele spre sfârșitul războiului. A supraviețuit, dar războiul l-a ajuns din urmă în 1964, când a murit.

Ads

Mama mea a crescut fără tată.

În ciuda istoriei familiei, nu i-am urât niciodată pe ruși. Și încă n-o fac. Pur și simplu îi văd altfel decât un occidental obișnuit. Le înțeleg cultura și motivațiile și aproape niciun lucru pe care-l fac nu mă surprinde", explică Madi Kapparov contextul socio-cultural al povestirii.

Tânărul povestește printre altele un episod trăit în ianuarie 2022, atunci când în orașul natal din Kazahstan au avut loc proteste violente anti-regim.

"După o întrerupere a comunicațiilor de șase zile, am reușit să iau legătura cu mama. Era în regulă, dar mi-a povestit că au fost focuri de armă puternice aproape de piața mare a orașului.

Aveam o amic care locuia aproape de piaţa principală. Am apelat la el pentru a afla ce se întâmplă în zonă. Este un bărbat de etnie rusă, în vârstă de aproape 30 de ani, născut și crescut în Kazahstanul independent. Să-i spunem Oleg (nu este numele lui adevărat).

În conversația noastră telefonică, Oleg a încercat să mă liniștească că totul va fi bine spunând: „Nu-ți face griji, băieții noștri sunt aici, vă vor rezolva mizeria”. Pare o afirmație inofensivă, dar nu este. Cu trei zile înainte de conversație, trupele CSTO (n.r. - Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, o alianță între șase țări ex-sovietice: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tajikistan) au apărut în orașul meu natal. Și când spun CSTO, mă refer la VDV (n.r. - unitățile de parașutiști ale armatei ruse).

Ads

Deci prin „băieții noștri” Oleg se referea la trupele rusești VDV, iar prin „mizeria voastră” a sugerat „mizeria voastră kazahă”. Se pare că nu a primit informarea oficială că este cetățean kazah în acte și că vorbește și despre mizeria lui. Interpretați cum doriți această întâmplare", relatează Madi Kapparov.

Un al doilea episod recent din interacțiunea doctorandului kazah cu etnicii ruși, pe care-l consideră relevant, s-a petrecut în februarie 2022. Atunci Madi Kapparov a compus o scrisoare deschisă prin care a cerut ca școala britanică unde studiază pentru doctorat, London Business School, să întrerupă colaborarea pe care o avea cu Sberbank, o bancă rusă deținută parțial de Gazprom.

February 2022 russia launched a full-scale invasion of Ukraine. As a PhD candidate at LBS I knew that the school was doing executive education programs for Sberbank, a russian bank partially owned by Gazprom. So I felt like that relationship had to end and started a petition 13/ pic.twitter.com/cW2eeJtEkb — Madi Kapparov (@MuKappa) October 10, 2022

Ads

"Câțiva dintre colegii mei s-au alăturat petiției, ca semnatari. Totuși, am primit și un e-mail de la colegii mei ruși. Ei au încercat să mă convingă că am făcut un lucru greșit, cât de importante sunt oportunităților educaționale pentru ruși (n.r. - colaborarea cu Sberbank presupunea acordarea de burse de studiu unor tineri ruși), dându-mi-l exemplu pe Navalny, cu bursele susținute în numele lui de Universitatea Yale.

Colegii mei ruși au sugerat, de asemenea, că semnarea unei petiții pentru a opri războiul la change(.)org ar fi fost o cale de acțiune mai rezonabilă. Am ales să ignor e-mailul lor și nu le-am răspuns niciodată. Faptul că „opoziția” rusă respinge proiectul interzicerii vizelor pentru ruși în Occident nu mă surprinde, de altfel, deloc", relatează Kapparov.

A treia întâmplare care ar fi relevantă, din punctul de vedere al tânărului kazah, pentru înțelegerea caracterului cetățenilor ruși datează din martie 2022.

Ads

"Am o prietenă care locuiește la Moscova. În martie am contactat-o pentru a o întreba despre situația din Rusia și de la Moscova. Înainte să vă spun cum a decurs conversația, trebuie să vă ofer un context. O cunosc pe Lena (nu este numele ei real) din 2008.

Am fost prieteni apropiați câțiva ani, înainte ca ea să se mute înapoi în Rusia în 2015. Nu mi s-a părut niciodată un ultra-patriot zelos al Rusiei, cu opinii profund înrădăcinate despre excepționalismul rus. Am rămas în legătură și am continuat să vorbim o dată sau de două ori pe an.

În convorbirea telefonică, Lena părea destul de indiferentă în privința invaziei pe scară largă a Ucrainei și a sancțiunilor occidentale. Așa că am întrebat-o de ce era atât de stoică în privința războiului. Răspunsul ei m-a marcat: „Pentru că suntem Rusia și vom câștiga în curând”", mai scrie Kapparov.

Tânărul descrie apoi și cum decurge interacțiunea cu un rus întâlnit în străinătate:

Ads

"Pentru un vorbitor de limba engleză care nu este nativ, sun a american. Cu toate acestea, în momentul în care majoritatea rușilor află că sunt din Kazahstan, se întâmplă două lucruri. În primul rând, încearcă să schimbe limba conversației în rusă.

În al doilea rând, atitudinile lor se schimbă. Desigur, este doar percepția mea subiectivă, dar îmi pare că se simt superiori, din modul în care se schimbă tonul și limbajul trupului lor în momentul în care află că sunt kazah.

De asemenea, merită remarcat faptul că lucrurile pe care le spun, în general, se schimbă în funcție de context, de anturaj. Își compun replicile în funcție de așteptările pe care le anticipează la persoanele cu care vorbesc. De aceea, resping drept fals argumentul cu „dar am un prieten rus...”", mai arată tânărul kazah în postarea de pe Twitter.

Ads