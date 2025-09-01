Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen

UE va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistența împotriva interferențelor GPS și va îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a anunțat luni, 1 septembrie, comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters.

Declarația sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost blocat în timpul zborului către Bulgaria. Autoritățile bulgare suspectează că blocarea a fost cauzată de interferențe din partea Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE.

Într-o postare pe X, comisarul Kubilius preia articolul din Financial Times pe această temă și comentează: „Bruiajul și deturnarea de semnal dăunează economiilor noastre aeriene, maritime și de transport. Proiectul spațial al UE Galileo ne poate ajuta! Oferim deja servicii de autentificare pentru detectarea spoofing-ului. Vom crește numărul de sateliți de pe orbita joasă a Pământului pentru consolidare și vom îmbunătăți detectarea interferențelor”.

Jamming and spoofing harms our air, maritime & transport economies. Our🇪🇺EU Galileo space project can help! We already provide authentification service to detect spoofing. We will increase satellites in low Earth orbit for robustness and we will enhance interference detection. https://t.co/HTb7Js3BUw — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 1, 2025

Sistemul GPS al avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în timpul zborului de duminică către Bulgaria, unde a aterizat în cele din urmă în siguranță, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE. „Putem confirma că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria. Am primit informații de la autoritățile bulgare că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante din partea Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt.

UE nu a oferit alte detalii, dar purtătorul de cuvânt a declarat că incidentul va consolida „angajamentul de neclintit al blocului de a spori capacitățile de apărare și sprijinul pentru Ucraina” împotriva invaziei Rusiei, care durează de trei ani și jumătate.

Anul trecut, Estonia a acuzat la rândul său Rusia că a bruiat dispozitivele de navigație GPS în spațiul aerian de deasupra statelor baltice. Finnair a trebuit să devieze două zboruri înapoi la Helsinki după ce interferențele GPS au împiedicat apropierea avioanelor sale de Tartu, în estul Estoniei.

Bruiajul GPS utilizează un dispozitiv de transmisie a frecvențelor pentru a bloca sau a interfera cu comunicațiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele satelitare. Când un sistem este bruiat, este posibil să fie necesar să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate provoca stres și întârzieri la decolare și aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcționarea GPS-ului.

Însă aeroporturile mari dispun de o varietate de instrumente de navigație în cazul în care GPS-ul nu funcționează. Într-o declarație, guvernul Bulgariei a afirmat că semnalul GPS s-a pierdut în momentul în care avionul Ursulei von der Leyen se apropia de orașul Plovdiv, din sudul țării, determinând controlorii de trafic aerian să treacă la sisteme de navigație terestre pentru a asigura o aterizare în condiții de siguranță.

Incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen a avut loc în timp ce ea se află într-o vizită de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei. „Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de amenințările venite din partea Rusiei și a aliaților săi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei. „După acest incident, UE va continua să investească și mai mult în cheltuielile de apărare și în pregătirea Europei”, a asigurat purtătorul de cuvânt.

