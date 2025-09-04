Răsturnare de situație în cazul bruierii semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen. Anunțul surprinzător făcut de Bulgaria

Bulgaria a declarat joi, 4 septembrie, că nu a existat nicio bruiere a sistemului GPS al avionului lui Ursula von der Leyen. Răsturnarea de situație vine la doar câteva zile după ce Sofia și Bruxelles-ul au dat vina pe Moscova pentru incident, scrie Politico.

Guvernul bulgar a schimbat joi cursul, declarând că nu are dovezi că Rusia a bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică, 31 august, pe un aeroport local - în ciuda faptului că inițial a făcut această afirmație.

Joi, prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat parlamentului că avionul președintelui Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, genul de cel observat de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că nu a existat nicio indicație de îngrijorare din partea pilotului. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, calitatea semnalului fiind bună tot timpul”, a declarat el în fața parlamentarilor.

Prim-ministrul afirmase anterior că perturbarea a fost cauzată de consecințele neintenționate ale războiului electronic în conflictul ucrainean.

Vicepremierul și ministrul transporturilor, Grozdan Karadzhov, a negat, de asemenea, existența unor dovezi de perturbare a semnalului GPS al zborului președintei Comisiei.

Ads

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de a reduce la tăcere semnalul GPS care a afectat avionul”, a declarat Karadzhov pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Luni, 1 septembrie, Financial Times a relatat că un avion închiriat de Comisie, aflat într-un tur al „statelor din prima linie” din Europa, ar fi pierdut accesul la semnalele GPS în timp ce se apropia de aeroportul bulgar Plovdiv. Corespondentul care se afla la bordul avionului a scris că aeronava a aterizat folosind hărți de hârtie și a citat un oficial care a declarat că a înconjurat aeroportul timp de o oră. Bruxelles-ul și Sofia s-au grăbit să dea vina pe Rusia, numind-o „ingerință flagrantă”.

Incidentul a făcut titluri în toată Europa și a provocat reacții din partea președintelui american Donald Trump, a secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a altor oficiali de rang înalt.

Ads

Zilele trecute, analiștii au pus la îndoială detaliile incidentului, invocând datele de urmărire a zborurilor care dezvăluiau că semnalul GPS nu s-a pierdut niciodată și că aterizarea avionului a fost întârziată doar cu nouă minute. Datele publice au arătat, de asemenea, că aceeași aeronavă a suferit bruiaje GPS, cu o zi înainte, deasupra țărilor baltice - dar nu și în Bulgaria.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a declarat joi, 4 septembrie, că instituția a fost informată de autoritățile bulgare despre bruierea GPS, reiterând un comunicat de presă distribuit luni de autoritățile guvernamentale ale țării.

„Nu am vorbit niciodată despre țintirea noastră și am fost foarte clară spunând că nu avem informații în acest sens. Dar suntem extrem de conștienți că aceasta este o problemă care... se întâmplă pe cerul și în mările noastre în mod constant de la începutul războiului și, prin urmare, de aceea este important să o abordăm împreună cu statele noastre membre”, a declarat ea reporterilor la o conferință de presă de la Bruxelles.

Ads