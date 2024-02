Ursula von der Leyen a anunțat deblocarea fodurilor europene pentru Polonia. "Sunt mulţi bani, îi vom folosi bine" VIDEO

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene a anunţat vineri, 23 februarie, la Varşovia deblocarea fondurilor europene pentru Polonia, ca recunoaştere a acţiunilor noului guvern pro-european al premierului Donald Tusk de a realinia Polonia la principiile statului de drept, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Vor fi deblocate fonduri de aproximativ 136,5 de miliarde de euro.

"Două decizii vor fi luate săptămâna viitoare privind fondurile europene", a spus şefa executivului comunitar, referindu-se la fondurile de coeziune şi la cele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în total circa 136,5 miliarde de euro, pe care Bruxellesul le-a îngheţat acuzând fostul guvern polonez condus de formaţiunea conservatoare Lege şi Justiţie (PiS) de încălcarea statului de drept prin reformele efectuate în justiţie, limitarea drepturilor comunităţii LGBT sau contestarea întâietăţii deciziilor Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în faţa dreptului naţional.

Ursula von der Leyen a salutat reformele şi măsurile iniţiate de guvernul Tusk privind "independenţa justiţiei" şi planul de acţiune aferent pe care Varşovia l-a prezentat Bruxellesului săptămâna aceasta. Principalele puncte ale acestui plan privesc statutul Consiliului Naţional al Magistraturii, al Curţii Supreme, Curţii Constituţionale, tribunalelor de drept comun şi separarea funcţiilor de ministru al justiţiei şi de şef al Parchetului naţional.

Din fondurile de aproximativ 136,5 de miliarde de euro care vor fi deblocate, circa 76,5 miliarde reprezintă fonduri de coeziune şi aproximativ 60 de miliarde fonduri din planul european de relansare post pandemie şi de susţinere a tranziţiei verzi.

"Sunt mulţi bani, îi vom folosi bine", a spus premierul polonez după întâlnirea cu preşedinta Comisiei Europene.

We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.

These efforts are decisive.

Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland ↓ https://t.co/9fMlkgLOd1