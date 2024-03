Preşedinta Comisiei Europene propune taxarea importurilor de cereale din Rusia și Belarus. „Va împiedica să destabilizeze piaţa europeană”

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene a propus joi, 21 martie, impunerea de taxe vamale la cerealele importate din Rusia, care sunt în prezent scutite, spre nemulţumirea fermierilor din UE, transmite AFP.

Preşedinta Comisiei Europene spune că că această măsură va împiedica cerealele ruseşti să destabilizeze piaţa europeană.

„Am pregătit o propunere de creştere a taxelor vamale la importurile de cereale, oleaginoase şi produse derivate din Rusia şi Belarus. Acest lucru va împiedica cerealele ruseşti să destabilizeze piaţa europeană pentru aceste produse”, a declarat Von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă, la sfârşitul primei zile a unui summit al şefilor de stat şi de guvern din UE de la Bruxelles.

Această măsură va priva Rusia de veniturile din aceste exporturi şi „va asigura că exporturile ilegale de cereale ucrainene furate de Rusia nu vor pătrunde pe piaţa UE”, a subliniat preşedinta Comisiei.

Această propunere are loc pe fundalul unei mişcări de furie în rândul fermierilor din întreaga Europă.

Ea va trebui să fie ratificată de o majoritate calificată a statelor membre, adică de cel puţin 15 ţări reprezentând 65% din populaţia UE.

Conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), produsele agricole ruseşti sunt până în prezent scutite de taxe vamale în UE.

🇪🇺🇷🇺 The European Commission has begun preparations for the introduction of tariffs on agricultural products in Russia and Belarus

Ads

As Ursula von der Leyen said, European politicians have already prepared a bill to increase tariffs on Russian agricultural products. This will… pic.twitter.com/zWvHpBgnGy