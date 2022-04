Ursula von der Leyen acuză Rusia că folosește gazul ca instrument de șantaj: ”Suntem pregătiți pentru acest scenariu”

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a condamnat Rusia pentru că a încercat să ”şantajeze” Europa, după ce gigantul energetic rus Gazprom a confirmat că a întrerupt furnizarea de gaze către Polonia şi Bulgaria.

Von der Leyen a calificat decizia Gazprom drept ”nejustificată şi inacceptabilă”, şi a dat asigurări că Uniunea Europeană (UE) a elaborat planuri de urgenţă pentru astfel de scenarii şi colaborează cu statele membre şi alţi parteneri internaţionali să asigure fluxuri alternative, precum şi securitatea aprovizionării cu energie, relatează The Guardian.

”Anunţul făcut de Gazprom că opreşte unilateral livrarea de gaze către clienţii din Europa este încă o încercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de şantaj”, a afirmat von der Leyen.

”Este nejustificat şi inacceptabil. Şi arată încă o dată caracterul îndoielnic al Rusiei ca furnizor de gaze”, a continuat ea.

”Suntem pregătiţi pentru acest scenariu. Suntem în strânsă legătură cu toate statele membre. Căutăm soluţii să asigurăm livrări alternative şi cele mai bune niveluri de stocare posibile în întreaga UE”, a subliniat von der Leyen

Preşedinta Comisiei a mai spus că Uniunea Europeană a elaborat planuri de urgenţă cu privire la o astfel de situaţie şi că au loc discuţii de criză la Bruxelles.

”Statele membre au pus în aplicare planuri de urgenţă pentru un astfel de scenariu şi am lucrat cu ele în coordonare şi solidaritate. O întâlnire a grupului de coordonare a gazelor are loc chiar acum”, a specificat şefa executivului UE.

”Trasăm răspunsul nostru coordonat al UE. De asemenea, vom continua să colaborăm cu parteneri internaţionali cu scopul de a asigura fluxuri alternative. Şi voi continua să colaborez cu liderii europeni şi mondiali pentru securitatea aprovizionării cu energie în Europa.

”Europenii pot avea încredere că suntem uniţi şi în deplină solidaritate cu statele membre afectate, în faţa acestei noi provocări. Europenii pot conta pe sprijinul nostru deplin”, a conchis von der Leyen.

