Ursula von der Leyen este la Kiev. Președintele Bolojan participă online. "Nu este în joc doar destinul Ucrainei. Este destinul Europei" VIDEO

Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev luni, însoțită de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a marca împlinirea a trei ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina. Cei doi lideri europeni au sosit în capitala ucraineană pentru o întâlnire importantă, unde vor discuta, printre altele, garanțiile de securitate pentru Ucraina. Costa a postat pe rețelele sociale o fotografie de la gara Kiev, alături de von der Leyen, însoțită de mesajul: „În Ucraina, despre Ucraina, cu Ucraina”.

În cadrul unei declarații, Ursula von der Leyen a subliniat: "La marcarea a trei ani de la invazia brutală a Rusiei în Ucraina, Europa este la Kiev. Noi suntem astăzi la Kiev, pentru că Ucraina este Europa. În această luptă pentru supraviețuire, nu este în joc doar destinul Ucrainei. Este destinul Europei."

Reuniunea de la Kiev va aduna lideri din Europa și din întreaga lume, inclusiv prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și oficiali din Lituania, Letonia, Malta și Canada.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.

We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.

In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.

It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6