Ursula von der Leyen atrage atenția că „trebuie să apară o nouă Europă”, cu măsuri mai ferme care să răspundă așteptărilor cetățenilor

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:55
Ursula von der Leyen atrage atenția că „trebuie să apară o nouă Europă”, cu măsuri mai ferme care să răspundă așteptărilor cetățenilor
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen FOTO /europa.eu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat miercuri în Parlamentul European că Europa, în discursul despre starea Europei, că UE trebuie să se adapteze rapid la noile realități geopolitice, afirmând că „vechea lume s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă”.

Ea a condamnat invazia Rusiei în Ucraina și folosirea dependențelor ca arme, subliniind necesitatea ca Uniunea Europeană să devină mai fermă pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor.

Von der Leyen a anunțat și organizarea unui summit internațional pentru protecția copiilor ucraineni răpiți, amintind cazul lui Sașa, deportat de Rusia și readus acasă datorită eforturilor internaționale.

Replică mai dură pentru Rusia

Condamnând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și faptul că „dependențele sunt folosite fără milă ca arme”, șefa Comisiei Europene a spus că UE va trebui să devină mai dură pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor oamenilor obișnuiți.

„Ei simt cum se schimbă terenul sub picioarele lor. Simt că lucrurile devin din ce în ce mai dificile... Pur și simplu nu putem aștepta să treacă această furtună. Vara aceasta ne-a arătat că nu avem timp pentru nostalgie. În acest moment se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Deci, da, Europa trebuie să lupte”, a afirmat ea, adăugând că Europa trebuie să aibă grijă de propria apărare și securitate.

În felul acesta, președinta Comisiei Europene se face ecoul mai multor avertismente lansate în ultimele luni - de către premierul italian Giorgia Meloni, președintele francez Emmanuel Macron și mulți alții - potrivit cărora Europa trebuie să dea dovadă de curaj sau va deveni irelevantă pe scena mondială.

Ca parte a comentariilor sale despre Ucraina, Ursula von der Leyen l-a evocat pe Sașa - un copil ucrainean care a fost deportat de Rusia înainte de a fi în cele din urmă adus înapoi acasă datorită eforturilor internaționale și ale familiei sale.

Ea a declarat că va găzdui un summit internațional pentru coaliția care militează pentru rezolvarea cazurilor dureroase de răpire pentru care Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele liderului rus Vladimir Putin.

„Fiecare copil ucrainean trebuie să fie adus acasă”, a declarat ea.

